Lorenzo Fontana incontra Paul Bhatti alla Camera: focus su diritti dei cristiani e flussi migratori

Questa mattina, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha incontrato a Montecitorio Paul Bhatti, presidente dell'Alleanza delle minoranze pakistane. È stato un incontro intenso e ricco di spunti, nel corso del quale “sono stati affrontati diversi temi, con particolare attenzione alle relazioni tra Italia e Pakistan, alla promozione del dialogo religioso e alla volonta' di favorire scambi reciproci”. Così si legge nella diramata a seguito del colloquio, durante il quale è stato dedicato spazio anche “al tema dell'immigrazione e degli accessi legali al Paese”. Il Pakistan, infatti, è uno dei Paesi dai quali partono la maggior parte dei migranti diretti in Europa e in Italia negli ultimi anni: c’è stato un enorme incremento in tal senso e i due Paesi collaborano ormai da tempo.

Fontana e Bhatti hanno parlato anche della grave condizione dei critiani in Pakistan e, in tal senso, “il presidente Fontana ha sottolineato con forza la necessità di adottare misure concrete di tutela e protezione dei diritti fondamentali”. Rappresentano circa l'1,5-2% della popolazione e sono spesso oggetto di discriminazioni sistemiche. L'ostacolo principale per la comunità cristiana è rappresentato dalle leggi sulla blasfemia, che prevedono pene severissime, inclusa la morte, per chiunque offenda l'Islam o il Profeta. Dal punto di vista sociale, i cristiani subiscono una marginalizzazione sistematica che li relega spesso ai gradini più bassi della scala economica e molte persone appartenenti a questa minoranza sono impiegate in lavori umili e poco retribuiti, mentre nelle scuole e nei contesti lavorativi non mancano episodi di discriminazione quotidiana. A questo si aggiunge la piaga dei rapimenti e delle conversioni forzate che colpisce in particolare le ragazze giovani.

Fontana ha, inoltre, voluto ricordare ed “esprimere un pensiero affettuoso e di stima per Shahbaz”, fratello

di Paul Bhatti, assassinato daglinel 2011, recentemente ricordato alla Camera in un evento promosso a 15 anni dal suo martirio. All'incontro di oggi era presente anche il deputato Dimitri Coin.