Ossessione Schlein: attacca il governo anche su John Travolta

Tirare in ballo il governo guidato da Giorgia Meloni nell'ambito delle polemiche sull'ospitata di John Travolta al Festival di Sanremo 2024? Ciò che sembrerebbe surreale in realtà è un'impresa messa a segno sempre da una certa sinistra che - ossessionata e perennemente in agitazione - punta il dito contro il centrodestra anche sulla bufera scatenata sulla presenza dell'attore americano alla kermesse della canzone italiana. La medaglia va a Elly Schlein, che ha colto la palla al balzo e - come prevede il copione - non ha perso l'occasione per scagliarsi contro la coalizione di maggioranza in Parlamento.

Il segretario del Partito democratico, nel corso del colloquio con Il Foglio, si è espressa sulla 74esima edizione del Festival di Sanremo ed è stata interpellata sul caos che nelle ultime ore si è scatenato non solo sui social. Sono due gli eventi che hanno animato il dibattito: da una parte il siparietto tra Travolta, Amadeus e Fiorello sulle note del Ballo del Qua Qua; dall'altra il giallo sulle scarpe indossate dall'ospite sul palco dell'Ariston durante la sua apparizione.

Tra ballo trash, cachet e presunta pubblicità occulta l'ospitata di John Travolta a Sanremo è diventato un vero e proprio caso. Tanto che dagli ambienti parlamentari del centrodestra si starebbe valutando l'ipotesi di sollevare il caso in Aula o in Commissione. L'obiettivo: chiedere conto alla tv di Stato di quanto andato in onda nella seconda serata del Festival. Il dito è puntato non solo sulla gag verso cui filtra fastidio e sconcerto, ma anche sulla performance " dai tratti opachi dopo il caso Ferragni ". L'eventuale mossa della coalizione, che al momento resta una possibilità sul tavolo, ha però infastidito Elly Schlein che ha scelto di andare nuovamente all'attacco.