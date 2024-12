La luce, i fiocchi gialli, i ringraziamenti: i simboli del discorso di Sergio Mattarella

Discorso di fine anno di Sergio Mattarella

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora un discorso in piedi per il presidente della Repubblica nella notte di San Silvestro. Sergio Mattarella ha parlato per 16 minuti davanti alle tre bandiere, il Tricolore, la bandiera dell'Europa e quella del Quirinale nella sala del Lucernaio, scelta in prima persona dal capo dello Stato. Una scelta in cui sembra di poter leggere il richiamo alla luce e, dunque, alla speranza, concetto che ricorre a più riprese nel discorso del Capo dello Stato. Con lui, come ogni anno, anche sua figlia Laura, nascosta dietro le telecamere, a supervisionare la registrazione del discorso. Per Mattarella, quello di stasera, è stato il decimo discorso di fine anno all'insegna della sobrietà, per il quale ha scelto un completo blu con cravatta in tinta.

Il presidente della Repubblica ha fortemente voluto un'ambientazione molto semplice, ravvivata solamente da un albero alle sue spalle, non sempre presente nelle inquadrature. Il simbolo del Natale per eccellenza della tradizione, insieme al presepe però assente, è stato adornato con fiocchi gialli, che nella simbologia rappresentano la speranza, quella che Mattarella ha voluto trasmettere agli italiani in questo 31 dicembre. Tuttavia, il vero plus delle decorazioni natalizie dell'albero di Natale al Quirinale sono state le palline bianche, arricchite ognuna con uno stralcio della Costituzione. Sono state un regalo di un'associazione di volontariato, che ha voluto omaggiare il Quirinale con le fondamenta della nostra democrazia. Tutto questo è una costruzione simbolica, un richiamo alla sobrietà, alla compostezza in un tempo segnato dalla guerra, dal caos e dallo smarrimento.

Fuori dal solito rituale del discorso di fine anno ci sono stati i ringraziamenti che Sergio Mattarella ha voluto rivolgere ai presenti in sala durante la registrazione. Dai consiglieri ai collaboratori storici del Quirinale, passando per la troupe e tutto il personale. Un saluto affettuoso prima di congedarsi e di chiudere il collegamento.

Questa sera il presidente della Repubblica ha scelto di festeggiare l'arrivo del nuovo anno, come ogni anno da quando è al Qurinale, in maniera molto sobria, insieme ai parenti più stretti negli appartamenti privati della sua residenza. Unaper aprire nel migliori dei modi il 2025, il suo undicesimo anno alla guida del Paese.