L'ultima sparata della Salis: "Fanc... la bianchezza"

Anche la politica italiana monitora da vicino l'evoluzione della situazione a Los Angeles, dove è in corso da giorni una rivolta contro la politica migratoria del presidente Usa Donald Trump. Preoccupazione per la possibile escalation di violenza – il timore è quello di una vera e propria guerra civile – ma c’è anche chi ha altre priorità. Parliamo di Ilaria Salis, che nelle scorse ore ha sfoderato una filippica pro-immigrati con una chiosa agghiacciante: “Fanculo la bianchezza”.

L’esponente di alleanza Verdi-Sinistra ha pubblicato sui suoi profili social una foto dei disordini in corso in California e ha messo nel mirino l’amministrazione Trump, schierandosi al fianco degli immigrati: “La ministra trumpiana Kristi Noem dichiara: ‘Più che una città di immigrati, abbiamo a che fare con una città di criminali’. Eccolo, il solito discorso miserabile e manipolatorio che associa le persone razzializzate alla delinquenza, al fine di isolarle e renderle bersaglio d’odio e costruire un comodo capro espiatorio. Un discorso che non appartiene solo all’amministrazione Trump, ma che l’estrema destra italiana ed europea ripropone ogni giorno in modo sistematico, spalleggiata da media populisti e compiacenti”. Ma non è tutto.

Oltre ad aver stigmatizzato le parole di Trump, ha bocciato senza mezzi termini l’invio di esercito e marines per contenere la guerriglia – forse alla maestra lombarda piace il caos – e ha anche tirato in ballo le politiche del governo italiano: “Chi si indigna per le infami politiche di Trump, per le ignobili operazioni di cattura e deportazione delle persone migranti, non può voltarsi dall’altra parte di fronte a ciò che accade qui, in Italia e in Europa. I CPR, le deportazioni e le discriminazioni sono già realtà ben concrete. Realtà altrettanto infami, che vanno immediatamente abolite. A livello europeo, l’estrema destra — con l'appoggio crescente del centro — punta a intensificare le deportazioni e a realizzare il suo sogno suprematista di ‘remigrazione’. In Italia, anche, sappiamo come la pensano”.

Ed ecco il “gran” finale. Prima ha esortato la sinistra a schierarsi contro le deportazioni, poi ha invocato la nascita di una “forza capace di crescere e cambiare le cose”.

Per la Salis, infatti, il “loro incubo è la sostituzione etnica”, mentre lei e i suoi compagni di battaglia lottano per una società “meticcia, solidale, aperta”. Rullo di tamburi… ed ecco la sparata: “Perché una società giusta o lo è per tutti, o non è.”.