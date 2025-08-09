M5S, ossessione sussidi. Ora Conte pensa al reddito regionale

Il M5s non molla. Nonostante il fallimento accertato della misura, i grillini sono pronti a puntare su una nuova forma di Rdc. In vista delle elezioni regionali, infatti, i 5 Stelle sono pronti a lanciare il “reddito regionale”. Una vera e propria ossessione. Tanto che, secondo Il Foglio, Conte avrebbe dato il via libera alla candidatura di Eugenio Giani in Toscana solo in cambio dell’introduzione del sussidio. E la stessa strategia è prevista in Campania, dove la carta diventerebbe il cavallo di battaglia di Roberto Fico, e in Calabria, soprattutto in caso di candidatura di Pasquale Tridico.

Il documento del M5s recita quanto segue: “Vanno adottati interventi integrativi rispetto a quelli, insufficienti, previsti sul piano nazionale al fine di garantire un reale sostegno ai cittadini toscani in difficoltà”. Ma di cosa si tratta, concretamente? Il “reddito regionale” dovrebbe essere l’integrazione all’assegno di inclusione previsto dal governo Meloni. Non un sussidio di per sé, dunque, ma una sorta di tappabuchi.

Ovviamente non è chiaro con che fondi verrà finanziato, se regionali o europei. Ciò che conta, quantomeno per il Movimento, è l’aver trovato l’asso nella manica in vista delle regionali. Forse dimenticando i disastri provocati dall’assistenzialismo sfrenato, dal "gratuitamente", nonché dalle varie storture.