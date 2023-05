"Mai censurato gli altri": la lezione della Roccella alla sinistra

Il fuoco delle polemiche intorno al blitz contro il ministro della Famiglia, Eugenia Roccella non si è ancora spento. Ma al di là di veti e responsabilità, il tema al centro di tutto è la libertà di espressione. E proprio in questo senso va l'intervento di Roccella durante la trasmissione In Onda, su La7: " Le contestazioni? Tutte legittime, ma non fare parlare una persona è una cosa diversa ". Un concetto semplice, democratico, che a una fetta della sinistra radicale sembra sfuggire.

La titolare del dicastero della Famiglia ha parlato in modo molto dettagliato della contestazione che ha subito al Salone del libro di Torino, spiegando di aver provato a creare un dialogo con i contestatori: " Pensavo si potesse continuare il dibattito, ma così non è stato. Si voleva che io non potessi parlare. Ero lì a presentare un libro in quello che dovrebbe essere il tempio della libertà di espressione ".

" Prima di tutto se non ci sono state aggressioni è anche perché c'era la polizia ", ha continuano Roccella parlando dei momenti di tensione seguiti al blitz di "Non una di meno" ed "extinction rebellion". " Ho chiesto che non venissero portate via le ragazze che si stavano sdraiando per terra proprio perchè, anche per il mio passato, ho una esperienza di queste cose e certamente non volevo che la polizia intervenisse ". Una mano tesa, dunque, eppure gli stessi attivisti hanno preferito continuare la censura, leggendo un comunicato e limitandosi a slogan come "Fuori Roccella dal Salone del libro".

Roccella ha quindi ricordato il suo passato nei Radicali, una formazione che ha fatto dell'attivismo e della protesta un segno di fabbrica. Ma - e qui sta proprio la lezione a chi le ha impedito di parlare - senza mai superare il segno: "I radicali erano non violenti, ma soprattutto le contestazioni non erano mai a censura degli altri e contro la libertà degli altri. E il prezzo della propria trasgressione veniva sempre pagato in prima persona ". Un macigno contro la grande retorica antifascista della sinistra italiana.