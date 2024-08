Arianna Meloni: "Mai partecipato a riunioni su nomine"

Ascolta ora 00:00 00:00

"Scrivo il concetto per esteso in modo chiaro, a prova di Renzi che continua a non capire: non ho mai partecipato ad alcuna riunione che abbia avuto come oggetto nomine di governo". Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia, ha stroncato così il chiacchiericcio (con polemiche annesse) sorto nelle scorse ore a seguito di alcune indiscrezioni di stampa. E, senza giri di parole, ha bollato quelle voci come vere e proprie "fake news" riportate dai quotidiani di sinistra. Così, la sorella del presidente del consiglio ha messo un punto fermo al profluvio di reazioni innescato in particolare da Italia Viva, che aveva colto la palla al balzo per sollevare un polverone.

Attraverso un post pubblicato su Facebook, Arianna Meloni è entrata a gamba tesa sulla questione, replicando direttamente a Matteo Renzi. "Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone o verrà uccisa. Ogni mattina in Italia, leggendo la rassegna stampa, so che dovrò smentire l'ennesima fake news dei quotidiani di sinistra, veri e propri spacciatori di notizie inventate di sana pianta", ha scritto la responsabile della segreteria politica di Fdi. E ancora: "A questo punto mi chiedo, ma non sarà una strategia? Una strategia messa a punto e studiata non per distruggere me, che chiaramente come militante poco conto, ma magari per infangare e dipingere la sorella del presidente del Consiglio come traffichina e melmosa?".

A conclusione del proprio post, Arianna Meloni ha quindi osservato: "Non credo che si riuscirà nell'intento, mia sorella non perderà le staffe e continuerà il suo lavoro. Per quanto mi riguarda parlano per me: la mia storia, tutte le persone che mi conoscono e soprattutto la vita che conduco". Parole destinate a smontare le polemiche alimentate sino a quel momento dalle opposizioni, con Matteo Renzi che su Twitter era partito a testa bassa, accusando Fratelli d'Italia e la stessa Arianna Meloni di non aver smentito quelle indiscrezioni di stampa su presunte riunioni, con oggetto delle nomine, alle quali avrebbe partecipato.

Nel pomeriggio il leader di Italia Viva aveva quindi attaccato: "Siamo al paradosso che le nomine del governo vengono discusse in presenza di una parente stretta della premier e di un ministro ma che non ha alcun ruolo nell’Esecutivo. Fratelli d’Italia è il partito della parentocrazia più sfrenata ma non è accettabile che nessuno risponda nel merito alle richieste di chiarimenti dell’opposizione. Visto che il Ferragosto è un periodo in cui è più facile ritrovarsi tutti in famiglia, ci aspettiamo di leggere la smentita della Premier o della sorella. O del cognato/marito. O di qualunque altro Parente d’Italia". A margine di tutto questo, un teso scambio di battute innescatosi tra alcune senatrici di Italia Viva e di Fratelli d'Italia.

Poi è la

di Arianna Meloni. "Non ho mai partecipato ad alcuna riunione che abbia avuto come oggetto nomine di governo". E la grande polemica di giornata si è rivelata una tempesta nel bicchiere.