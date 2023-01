"Portate iella...". Il candidato Pd sbotta in tv

Momenti di nervosismo nello studio di L’Aria che Tira: punto sul vivo quando vengono mostrati i sondaggi, il candidato alla presidenza della Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino sbotta contro il conduttore Francesco Magnani.

Le elezioni regionali si avvicinano e, proprio come nel Lazio, anche il Lombardia sta salendo la tensione. Con un avversario come Attilio Fontana, presidente uscente dato al 45,1% nelle ultime percezioni, Majorino sente la pressione.

" La sfida è difficilissima e lo so bene ma è molto urgente perché dopo 28 anni credo che si possa cambiare e che non ci meritiamo ancora Fontana e Gallera ", dichiara il candidato per il centrosinistra e per il Movimento 5 Stelle. " Serve cambiamento radicale nella sanità, attraverso risorse pubbliche vere e una riorganizzazione importante, soprattutto in Lombardia ", aggiunge.

A quel punto vengono mostrati i sondaggi. Fontana è dato al 45,1%, Majorino al 40,1% e Letizia Moratti, che corre con Azione e Italia Viva, al 14,8%. Il conduttore Francesco Magnani, che in questi giorni di festa sta sostituendo Myrta Merlino, punzecchia il rappresentante del Partito democratico, puntualizzando che, insieme alla Moratti, la sinistra potrebbe raggiungere il 54,9%, battendo così Fontana ed espugnando la rocca della Lega.

La risposta piccata di Pierfrancesco Majorino non fa attendere, e spiazza chi si trovava in studio. " Adesso mi state portando un po' iella, eh, voi de L’Aria che Tira ", è infatti la sua replica, leggermente risentita. " Ve lo dico perché anche nel servizio, o in questa domanda... io me la gioco per vincere, mica per partecipare! Non sono uno di quelli che vuole partecipare o 'perdere bene', che è una categoria terribile della politica ", precisa.

Mentre il conduttore Francesco Magnani sogghigna, soddisfatto di aver suscitato una reazione nel candidato della sinistra, Majorino prosegue: " Fra l'altro dal sondaggio che voi state mandando in onda, si capisce che è uno di quei sondaggi in cui si capisce che la partita è ancora apertissima. Se possiamo adesso evitare il 'dibattito del giorno dopo' e fare quello di cinque settimane prima sarei più contento ".