"Mamma dei fascisti è sempre in Cina". Il post anti-Meloni dell’autore Rai

Ascolta ora 00:00 00:00

Altro che TeleMeloni. La narrazione orchestrata dalla sinistra secondo cui la Rai sarebbe sotto il controllo autoritario dell’esecutivo Meloni viene smontata con un semplice post su Instagram. L’autore dell’invettiva social è infatti Riccardo Cassini, fresco di un nuovo contratto come autore della nota trasmissione Rai “Affari Tuoi”. Il contenuto del messaggio è un insulto gratuito a Giorgia Meloni: “La mamma dei fascisti - scrive sul suo profilo - è sempre in Cina” .

screen da Instagram / Riccardo Cassini

Un commento fuori misura – tra l’altro sparito nel giro di poco tempo dalla sua pubblicazione – che va a sgonfiare in un secondo la bolla mediatica della gauche nostrana. Impegnati a scrivere di una Rai assoggettata al dominio di Fratelli d’Italia e soci, dai salotti di sinistra si fa finta di non vedere l’ennesimo paradosso. Con questo ennesimo post anti-premier, siamo davanti a un autore di lungo corso del servizio pubblico come Riccardo Cassini che, dal suo profilo social, insulta e schernisce il primo ministro italiano. Nell’armamentario usato dall’autore c’è tutto: la foto che ritrare Meloni in visita ufficiale, la figlia della premier e il solito riferimento al Ventennio. Intanto la “battuta” di Cassini, con tanto di foto della Meloni e di sua figlia Ginevra, ha già fatto il giro del web.

E dalla politica, o almeno da Fratelli d’Italia, arrivano le prime reazioni. "Il post di Riccardo Cassini, autore Rai della trasmissione Affari Tuoi, contro la premier Meloni è di cattivo gusto”, dichiara prontamente Raffaele Speranzon, senatore di FdI e componente della commissione Vigilanza Rai. “Cassini – continua - scrive sui social, commentando il viaggio a Pechino del presidente del Consiglio: 'La mamma dei fascisti è sempre in Cina’. Un commento vergognoso e di una violenza gratuita. Una battuta che non fa ridere, considerando la presenza di Ginevra, la figlia della premier, che certamente non merita tale brutalità”.

Altrettanto dura è la condanna del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. "La Rai è talmente blindata dalla destra che l'autore di lungo corso Riccardo Cassini, pagato da tutti i cittadini – lo apostrofa Rampelli - ha la facoltà di insultare il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la figlia dalla sua bacheca Facebook con la didascalia: 'La mamma dei fascisti è sempre in Cinà.

Ora, fermo restando che ognuno è libero di pensare come vuole, se sei un autore della tv di Stato e conosci le regole del servizio pubblico, dovresti evitare certe espressioni. Altrimenti viene meno la obbligatoria garanzia della neutralità".