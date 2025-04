"Manca solo il prete". Il disastroso flash mob della sinistra per il Manifesto di Ventotene

Ascolta ora 00:00 00:00

La sinistra ha perso la testa sul Manifesto di Ventotene, è lapalissiano. La stoccata di Giorgia Meloni in Parlamento ha mandato fuori dai gangheri Pd & Co., con iniziative e flash mob a dir poco improvvisati e soprattutto di scarso successo. Ma attenzione: la gita a Ventotene non è stata l’unica mossa “geniale”. Come se non bastasse, per rispondere alle affermazioni del premier alcuni gruppi di opposizione hanno tenuto una breve manifestazione davanti alla targa dedicata ad Altiero Spinelli a Roma. E nelle ultime ore è tornato virale un video a dir poco incredibile.

Andiamo per gradi. Per difendere coloro che “hanno gettato le basi per un’Europa unita, democratica e solidale", diversi esponenti di Partito Democratico, Italia Viva, +Europa e Alleanza Verdi-Sinistra si sono riuniti davanti alla lastra di uno degli autori del Manifesto di Ventotene. Tra gli altri Laura Boldrini, Nicola Fratoianni, Riccardo Magi e Federico Fornaro (colui che tra le lacrime ha invitato la Meloni a inginocchiarsi “davanti ai visionari di Ventotene”). Muniti di una copia del documento pubblicato nel 1944, i parlamentari hanno intonato una sorta di messa. Effettivamente sembra mancare solo il prete con il suo "ora pro nobis". “Viva il Manifesto di Ventotene”. Un coro poco organico. E infatti il “regista” esclama: “Ancora”. “Viva il Manifesto di Ventotene” con più decisione, con la Boldrini in prima fila. Poi l’assolo finale: “Riappropriamoci del Manifesto di Ventotene”.

Altra iniziativa con scarsa partecipazione - non è la fine del mondo, sia chiaro, ma nel video si può anche notare un passante che se la ride di gusto mentre assiste alla recita - che ora potrebbe diventare una sorta di autogol. La pseudo-manifestazione ha certificato la confusione della sinistra e il popolo della rete è spietato. Ecco una carrellata di punzecchiature: “Sembra una recita della via Crucis”, “Una cosa dovevano fare, andare a tempo: non ci sono riusciti”, “Sembrano attori di Un posto al sole”, "Urge un esorcista".

In molti sostengono che la Meloni con questa opposizione governerà altri trent'anni, ma c'è anche chi invita la sinistra a organizzare un. Effettivamente potrebbe avere più successo. Una cosa è certa: Pd & Co. non sembrano avere le idee chiare sulle priorità degli italiani.