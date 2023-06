"Mancherai zio Silvio". "Grazie". Fiori e commozione nella "sua" Arcore

Nella "sua" Arcore hanno già iniziato a deporre i primi mazzi di fiori. " Grazie Silvio ", " Mancherai zio Silvio ". Per gli abitanti della cittadina brianzola, Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina all'età di 86 anni, era una presenza familiare. Sua era la Villa San Martino, 3.500 metri quadrati immersi in un parco e arredati con cura in cui non sono mancate le foto di famiglia, con una biblioteca piena di libri, la scuderia. Qui arriverà la salma del Cavaliere, scomparso al San Raffaele dopo un ricovero avvenuto lo scorso venerdì per via della leucemia di cui era affetto da tempo.

L'ex presidente sarà circondato dagli affetti e dagli amici più stretti. Nella sua residenza brianzola ad accompagnare la salma anche la compagna Marta Fascina - che gli è stata vicina negli ultimi momenti di vita - i figli, e forse anche alcuni tra i compagni di partito più vicini. Domani il feretro sarà spostato a Mediaset dove ci sarà la camera ardente per l'ultimo saluto di quanti lo hanno conosciuto anche solo in televisione e apprezzato, come imprenditore e come politico. Infine mercoledì i funerali nel Duomo di Milano.

"Sono di Arcore, a prescindere dalle questioni politiche, è un uomo che ha dato tanto, ha aiutato tantissime famiglie. L'ho conosciuto personalmente - racconta una cittadina che ha deposto una rosa vicino all'ingresso della Villa - è un animo buono, gentile e generoso e faceva di tutto per farti stare bene, ti restava vicino. Ci ha sempre aiutati qui ad Arcore, è una grandissima perdita e ci dispiace tanto. Lo chiamiamo zio Silvio perché avendolo qui vicino, era simpatico, allegro, disponibile, di famiglia: qualche tempo fa veniva in paese, ascoltava un po' tutti".

" Sono profondamente dispiaciuto perchè tra noi si era instaurato un rapporto umano franco e sincero che andava oltre la politica. Era molto vicino alla nostra comunità dimostrandolo concretamente con i fatti e non solo le parole. Un grande uomo libero e liberale ", è stato il commento di Maurizio Bono (FdI), sindaco di Arcore. "Un rapporto umano - si legge nel comunicato - prima ancora che politico lega la città di Arcore alla sua figura che ha rappresentato e scritto un pezzo della storia d'Italia". " Se ne è andato un grande uomo, un meraviglioso protagonista di questi decenni che ha saputo parlare agli italiani quando il vento impetuoso soffiava forte, si poteva non essere d'accordo con lui, ma si sapeva sempre cosa pensasse. Era un uomo libero e lo ha dimostrato ".

Anche fuori dal San Raffaele, dove Berlusconi è stato ricoverato diverse volte - l'ultimo durato 45 giorni - sono arrivati numerosi sostenitori. Già sui cancelli nei giorni scorsi erano stati appesi striscioni e cartelli di sostegno. "L'ultimo suo video saluto alla convention di Forza Italia, in cui si vedeva che era affaticato, è stato un gesto di grande cuore", ha detto Luca Palmegiani, che si è presentato stamane davanti all'ospedale con una bandiera di Forza Italia sulle spalle. "Questo è il momento del dolore, del pianto, del prendersi un attimo per ricordarlo. Ma presto la comunità politica di Forza Italia ritornerà a farsi sentire perché è una comunità politica forte".