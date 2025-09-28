Manifestanti Pro-Pal irrompono alla festa di Forza Italia

"Stop genocidio, Palestina libera, Tajani, Meloni, mettete le sanzioni". Una ventina di manifestanti Pro-Pal ha sventolato bandiere palestinesi e cantato cori invocando la fine del genocidio a Gaza alla festa di Forza Italia che si sta svolgendo al parco delle Terme di Telese, in provincia di Benevento.

I manifestanti del comitato pro Palestina della Valle Telesina sono stati tenuti fuori, all'ingresso del parco e la Digos ha chiesto che venisse rimosso un cartello con due foto di Tajani e alcune sue dichiarazioni, oltre all'uso della parola "genocidio" che avrebbe comportato una denuncia. "Sono foto prese da Facebook e queste cose le ha dette lui, perché uno viene denunciato per aver riportato a livello giornalistico una frase detta da lui? Si deve vergognare lui che le ha dette", si è difesa la signora. "A Gaza cose inaccettabili ma non è genocidio. Il genocidio lo ordinò Hitler con gli ebrei", sono le frasi 'incriminate' di Tajani riportate sul cartello. Tra i manifestanti era presenta anche Assunta Gisonna di 93 anni che, intervistata dai cronisti, ha detto: "Sono qui per la pace". E ancora: "Niente guerre, pace", ha aggiunto ricordando di aver già vissuto il dramma dei conflitti mondiali. Nelle guerre "muoiono tante creature" e le case vengono distrutte, "tanta povera gente in mezzo alla strada. Perché? Siamo tutti umani".

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento conclusivo da leader di Forza Italia, ha ricordato:"Siamo il Paese al mondo che più di ogni altro ha accolto più palestinesi rifugiati da Gaza: ne abbiamo raccolti più di quelli di tutti gli altri Paesi assieme,

inclusi quelli che dicono di voler aiutare la Palestina riconoscendola". E ancora: "Adottate bambini palestinesi anziché attaccare i poliziotti. Finanziate un corso di studio per palestinesi, come il governo sta facendo".