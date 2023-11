Marta Fascina torna alla Camera 5 mesi dopo la morte di Berlusconi

Marta Fascina è tornata in Parlamento. La deputata di Forza Italia, accompagnata dal capogruppo alla Camera Paolo Barelli e dal sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante (suo ex compagno di liceo), ha fatto il suo ritorno a Montecitorio, la prima volta dalla morte del suo compagno, Silvio Berlusconi, il 12 giugno scorso.

"Tornerò presto alla Camera per onorare il mandato ricevuto, sicuramente prima delle votazioni sulla legge di bilancio, che è la legge più importante'', aveva detto la Fascina una settimana fa dalle colonne del 'Corsera'. È, invece, ritornata oggi per votare la fiducia al decreto Caivano, ma non ha voluto rispondere alle domande dei cronisti presenti in Transatlantico. Capelli raccolti e tailleur nero, Fascina si è limitata a sorridere prima di entrare nell’emiciclo e di sedersi al suo posto tra i fedelissimi Stefano Benigni e Tullio Ferrante. Tra i primi a salutarla ci sono il deputato Paolo Emilio Russo, Rita Dalla Chiesa e Laura Ravetto. C’è persino chi le fa il baciamano. La Fascina, che ha votato sì al Decreto Caivano dovrebbe soggiornare a 'Villa Grande', l'ex villa Zeffirelli, diventata la nuova residenza romana di Berlusconi nel 2020.