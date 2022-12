Mattarella positivo al Covid, rimandati alcuni impegni: "Sta bene"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è risultato positivo al Covid-19, secondo quanto dichiarato in giornata in un comunicato ufficiale del Quirinale.

Secondo la nota diramanta alla stampa, questa mattina il Capo dello Stato si è sottoposto al test del tampone che ha successivamente confermato la positività del presidente al virus. Da qui la necessità di rimandare i tanti impegni di Mattarella che erano già stati schedati per i prossimi giorni. Il presidente rinvierà tutti gli appuntamenti a una prossima data da definire.

Malgrado la positività al Sars-Cov-2, l'entourage di Sergio Mattarella ha fatto sapere che l'inquilino del Quirinale si trova in buone condizioni di salute, dunque non ci sarebbero ragioni per cui preoccuparsi.

"Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è sottoposto quest'oggi a un tampone risultando positivo al Covid 19. È stato quindi necessario rinviare gli impegni dei prossimi giorni ", si legge nel comunicato ufficiale, riportato dalle agenzie di stampa. "Il Presidente, tranne qualche linea di febbre, è sostanzialmente asintomatico e continua a occuparsi dei suoi compiti, pur isolato nell'appartamento al Quirinale ", termina la nota della Presidenza della Repubblica.

"Il Presidente sta bene" , hanno inoltre confermato alcune fonti vicine al Colle.

Nessun impegno, in ogni caso, era previsto per la giornata di domani, domenica 11 dicembre. Mentre lunedì 12 è già stato comunicato che il presidente non parteciperà all’apertura dell’anno accademico della Scuola interforze di Polizia e non sarà presente al Consiglio supremo di difesa.