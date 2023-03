"Chiese di bombardare le navi". L'ennesima bufala di Rula Jebreal sulla Meloni

Anche Rula Jebreal si iscrive all'albo di chi ha approfittato della tragedia dei migranti al largo delle coste calabresi per propinare ancora una volta la solita retorica contro il centrodestra. La giornalista su Twitter si è dilettata nell'esercizio che segue uno schema ben preciso: cogliere al volo un dramma, fornire una propria interpretazione e sferrare un attacco feroce al governo. Ma la sua fake news affidata al proprio profilo social le ha fatto fare una figuraccia, rinfacciata puntualmente dagli utenti.

La fake news di Jebreal su Meloni

Il classico modo di agire è stato rispettato anche questa volta. La disgrazia avvenuta a Crotone ha rappresentato la chiave che ha azionato per l'ennesima volta la macchina del fango ai danni dei partiti che compongono l'attuale maggioranza. Nello specifico Jebreal se l'è presa con Giorgia Meloni, tirando in ballo alcune vecchie dichiarazioni ma facendo una grande confusione sulle parole che effettivamente erano state pronunciate dalla leader di Fratelli d'Italia.

" Nel 2019 Meloni chiese di bombardare le navi dei soccorsi ai migranti ", ha scritto la giornalista. È davvero così? Basta fare un giro sul web, ripescare le vere frasi dell'attuale presidente del Consiglio e paragonarle con quelle che le sono state attribuite ora da Jebreal. Che probabilmente faceva riferimento all'intervista rilasciata a Massimo Giletti nel 2019 nel corso di una puntata di Non è l'arena, programma in onda su La7.

Nel 2019 Meloni chiese di bombardare le navi dei soccorsi ai migranti, ora il suo governo, lascia morire 63 afgani che fuggivano dei Talibani. Tra questi 15bambini.

L’ideologia criminale del se non vogliono morire non devono partire, produrrà altre stragi.pic.twitter.com/OmJc97NPpo — Rula Jebreal (@rulajebreal) March 1, 2023

In quell'occasione Meloni si era pronunciata molto chiaramente sul caso Sea Watch che stava attanagliando la politica del nostro Paese: " Si fa sbarcare l'equipaggio, si fa sbarcare la gente e la nave si affonda perché questo si fa con le navi pirata. Uno Stato serio farebbe questo ". Battersi contro l'immigrazione selvaggia e clandestina è un punto su cui Jebreal può non trovarsi d'accordo. Ma, precisamente, dove ha letto o sentito che Meloni avrebbe voluto " bombardare " le navi?

Ovviamente l'atto di accusa non poteva limitarsi a questo. La giornalista non si è accontentata e si è spinta oltre, imputando all'esecutivo una colpa ben precisa e di aver adottato una linea che - a suo giudizio - andrebbe messa da parte: " Ora il suo governo, lascia morire 63 afgani che fuggivano dei Talibani. Tra questi 15 bambini. L'ideologia criminale del se non vogliono morire non devono partire, produrrà altre stragi ".

L'ira degli utenti

Al di là delle considerazioni al veleno, resta la bufala sulle dichiarazioni di Giorgia Meloni. Agli utenti sui social non è sfuggita l'incoerenza tra ciò che era stato affermato dal presidente di Fratelli d'Italia a Non è l'arena e quanto scritto da Rula Jebreal. Lo scivolone è una conseguenza naturale, inevitabile. " Non ha mai detto di bombardare le barche ma di affondarle una volta in porto e vuote. Faccia informazione seria e obiettiva per cortesia ", è una delle tante ammonizioni.

Lungi da me il voler difendere il PM italiano ma, questa è una bugia clamorosa e spero che @GiorgiaMeloni ti quereli!

Lei disse di portare la nave in porto; far scendere tutti, compreso l'equipaggio e poi affondare la nave per evitarne il riutilizzo. VERGOGNATI — Deodato RIBEIRA (@DeodatoRibeira) March 2, 2023