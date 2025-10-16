Meloni zittisce Ladini dopo gli insulti: "Sinistra senza argomenti mi dà della prostituta"

Giorgia Meloni ha deciso di non rimanere in silenzio dopo l'ennesimo insulto e ha replicato al segretario della Cgil, Maurizio Landini, che in tv ieri sera l'aveva accusata di essere una "cortigiana" di Trump. Il segretario generale " evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una “cortigiana”. Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma, a beneficio di chi non lo sapesse, ne pubblico la prima definizione che si trova facendo una rapida ricerca su Internet ", scrive Meloni.

Nella definizione fornita dal presidente del Consiglio, che è tratta dal dizionario Oxford Languages ed è il primo risultato che appare quando si cerca la parola su Google, si legge che cortigiana vuol dire " donna di facili costumi, etera; eufem., prostituta ". A fronte di questa definizione che le è stata affibbiata da Landini, Meloni conclude: " Ed ecco a voi un’altra splendida diapositiva della sinistra: quella che per decenni ci ha fatto la morale sul rispetto delle donne, ma che poi, per criticare una donna, in mancanza di argomenti, le dà della prostituta ". Ospite di DiMartedì, Landini ha dichiarato: " I lavoratori, in Italia, sono scesi in piazza per difendere l'onore del Paese, in nome della fratellanza e della democrazia. Cosa che non ha fatto la Meloni che si è limitata a fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito. Per fortuna che c'erano i cittadini italiani che hanno difeso la dignità e l'onore del Paese ".

Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, in una nota ha dichiarato che " sarebbe bello che i professionisti del politically correct, sempre pronti a bacchettare chiunque, condannassero oggi le parole di Landini sulla Meloni, definita cortigiana. Non oso immaginare il profluvio di parole sdegnate se, a parti rovesciate, il termine fosse stato usato per Elly Schlein. Anzi, proprio dalla segretaria del Pd ci aspettiamo ora una presa di posizione netta ed inequivocabile. Oltre alle doverose scuse di Landini naturalmente ".

ogni giorno dimostriamo grazie allo straordinario lavoro di Giorgia Meloni che una donna può e sa fare il presidente del consiglio meglio di molti uomini che l'hanno preceduta. Che può e sa stare ai tavoli che contano e fare ascoltare la voce dell'Italia meglio e più degli uomini che l'hanno preceduta

Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ha sottolineato che, come Fratelli d'Italia, "".

