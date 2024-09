Meloni elogia il Sud: "Quest'anno è stato la locomotiva economica d'Italia"

Ascolta ora 00:00 00:00

"Quest'anno il Sud è stato la locomotiva economica del Paese" : è grande la soddisfazione di Giorgia Meloni. Il primo ministro ha inviato un videomessaggio per l'inaugurazione della Fiera del Levante e ha acceso i riflettori sugli importanti passi avanti del Mezzogiorno, tornato protagonista con l'avvento del governo da lei guidato. "Nel 2023 il Pil del Sud è cresciuto più della media nazionale, l'occupazione è aumentata in misura maggiore rispetto al resto d'Italia, gli investimenti -che sono la cosa più importante- sono saliti del 50% e il Mezzogiorno ha dato una spinta decisiva alle esportazioni, permettendo così all'Italia di piazzarsi al quarto posto della classifica mondiale dell'export, scavalcando prima la Corea del Sud e poi il Giappone" , l'analisi della Meloni

Un'inversione di tendenza rispetto a quanto visto negli anni passati, quando il Sud si ritrovava quasi sempre ad essere il fanalino di coda. "Abbiamo voluto tracciare una direzione nuova, chiara e intendiamo seguirla. Cioè, dare alle imprese e ai cittadini del Mezzogiorno la possibilità concreta di dimostrare il proprio valore", ha aggiunto il premier, per poi elencare i provvedimenti e le iniziative che fanno parte della strategia messa in campo dell'esecutivo per rispondere al desiderio di protagonismo del Mezzogiorno, che "non chiede assistenzialismo, sussidi e mancette elettorali, ma semplicemente chiede di essere messo nelle condizioni di competere ad armi pari con il resto della Nazione" .

Da problema, o zavorra, a grande opportunità di crescita dell'Italia, il Sud ha conosciuto la svolta e il governo è consapevole del suo compito di liberare il suo potenziale immenso e inespresso. Sul punto, la Meloni ha citato "investimenti, interventi mirati e la spinta infrastrutturale necessaria per ridurre finalmente il divario con il resto d'Italia, perché senza infrastrutture adeguate nessun rilancio è possibile". E l'esecutivo vuole scommettere sull'orgoglio del Sud, che è quello di una Nazione intera: "Perché un Sud prospero e competitivo è un vantaggio per tutto il popolo italiano. È una scommessa che siamo determinati a vincere. Anche e soprattutto grazie a chi, come voi, ci ha sempre creduto!" .

La Meloni s'è detta fiera dei risultati ottenuti dal suo governo, riscontrabili nei principali indicatori macroeconomici: l'Italia cresce più del doppio della media europea e dell’eurozona. Non è merito del governo, ha tenuto a precisare il premier, ma del tessuto produttivo e di chi ogni giorno si rimbocca le maniche per portare avanti la propria attività: "Quello che ha fatto il Governo è semplicemente la sua parte.

Cioè, assicurare stabilità, disegnare una visione di lungo periodo, lavorare per creare un ambiente il più possibile favorevole alle imprese, e costruire le condizioni per fare della nostra Nazione un luogo dove sia conveniente investire".