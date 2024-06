"Sono quella stronza della Meloni. L'epoca dei Giuseppi è finita"

"Noi non rinunceremo mai alla piazza. Non rinunceremo mai a stare in mezzo alla gente". Il premier Giorgia Meloni, in veste di leader di partito, ha esordito così a piazza del Popolo a Roma, alla manifestazione di Fratelli d'Italia per le Europee.

Meloni ha ringraziato chi è venuta a sostenerla e ha evidenziato: "Questa piazza racconta la differenza tra noi e la rabbia e la cattiveria dei nostri avversari più livorosi". Un discorso che sembra ricordare quelli di Silvio Berlusconi in cui si contrapponeva l'more all'odio degli avversari. "Il nostro motore è costruire e non distruggere", ha detto Meloni intervendo dopo un'ora trascorsa tra interventi di milianti e candidati sindaci e canzoni come Il cielo è sempre più blu'di Rino Gaetano. In attesa della premier è stato ritrasmesso il video dell'ultimo incontro con Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, che ha salutato con l'ormai famosa frase: "Sono quella str...a della Meloni". Video accolto tra gli applausi dei presenti.

Meloni ha, poi, detto che la maggioranza è coesa e, dopo aver rivolto un saluto ai due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, ha assicurato: "Non stiamo nel Palazzo per sopravviverci". Il premier ha, dunque, scaldato la piazza gridando a gran voce:"Noi siamo dalla parte giusta della storia e chi è dalla parte giusta della storia non deve mai avere paura". Il premier ha, poi, parlato della riforma costituzionale del premierato, "la madre di tutte le riforme" , attaccando la sinistra che vuole andare avanti con "i giochi di palazzo", e che opera "perchè le scelte degli italiani valgano di meno" . E, poi, chiede: "Del resto il Pd come avrebbe fatto a governare quando perdeva le elezioni? E come avrebbe fatto Giuseppe Conte a diventare premier senza che nessuno tra i cittadini lo conosceva?" . Per il Pd, "è democrazia - ha spiegato la Meloni - solo se comandano loro", mentre lancia una frecciatina verso il M5S che "prendeva decisioni sulle piattaforme e ora ci accusa di autoritarismo".

Durante il suo intervento la Meloni ha smentito la favola dell'isolamento internazionale dell'Italia e ha ribadito: "L'epoca dei Giuseppi che cambia alleanze al soffiare del vento, della sinistra cerchiobottista è finita". Oggi l'Italia ha "la schiena dritta" e " difende il proprio interesse nazionale che - ha aggiunto Meloni - costruisce pace dimostrando fierezza". Il premier parla di una rinnovata centralità italiana come "non era mai accaduto" e questo, secondo la Meloni, dimostrerebbe che "l'isolamento internazionale lo l'abbiamo avuto quando governava la sinistra". L'obiettivo del presidente del Consiglio "far cambiare rotta all'Europa" e creare "quell'Europa dei popoli" tanto cara alla destra italiana, diversamente dalla sinistra che "è abituata a cercare il soccorso esterno".

Hanno tifato perché si bloccasse il pagamento del Pnrr e si sono dovuti arrendere" ai dati Ue "e anzi lo abbiamo rinegoziato. Dalla sinistra solo bugie".

La Meloni ha poi attaccato la sinistra che tifa per l'aumento dello spread, dei precari e per i fallimenti in ambito europeo: "