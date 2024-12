"Con Meloni più sbarchi che col mio governo". Ma sui migranti Renzi sbaglia i numeri

Ascolta ora 00:00 00:00

Con il voto definitivo e finale del Senato, il decreto Flussi è legge. Manca solo la firma del presidente Mattarella per l'inserimento in Gazzetta ufficiale ma, ormai, si tratta solamente di una formalità burocratica che ha i suoi tempi e che verrà sbrigata entro poche settimane, probabilmente giorni. L'obiettivo dell'esecutivo è quello di mettere ordine nel complicato settore dell'immigrazione, stabilendo regole chiare e definite e, soprattutto, contrastare l'immigrazione illegale in favore di quella regolare. Un contrasto che, nell'ultimo anno, ha già portato ottimi risultati, come testimoniano le statistiche che vedono una riduzione del 60% circa dei migranti sbarcati rispetto all'anno scorso. Numeri oggettivi, certificati, che però sembra non siano stati verificati da Matteo Renzi prima del suo intervento in Senato.

" Meloni ha avuto nell'ultimo anno più sbarchi di quanti ne ho avuti io, in un anno, quando ero presidente del Consiglio ", ha dichiarato il segretario di Italia viva. Renzi è stato presidente del Consiglio per poco più di due anni e mezzo, da febbraio 2014 a dicembre 2016. Considerando il 2015, intero anno di gestione di Matteo Renzi, sbarcarono in Italia 153.842 migranti. Nel 2016, invece, ne sbarcarono 181.436. Nel 2014, invece, sbarcarono in Italia 170.100 migranti. Sono tutti numeri disponibili sul sito del ministero dell'Interno, quindi dati ufficiali del Viminale. Ora, Renzi sostiene che nell'ultimo anno, quindi si presume nel 2024, il governo Meloni abbia avuto più migranti di quanti ne abbia avuto lui in un anno quando era presidente del Consiglio.

La tabella riassuntiva degli sbarchi nel triennio 2014/2016 del Viminale

Nel 2024, con dati aggiornati al 5 dicembre, in Italia sono sbarcati 63.537 migranti. Nell'anno precedente, che è considerato dalle opposizioni come un anno terribile per quanto riguarda gli sbarchi ed, effettivamente, sono stati molto numerosi, il conteggio si è fermato a 157.651 migranti. L'anno precedente, in relazione al governo Meloni, fa poca statistica, quanto l'esecutivo in carica ha giurato a ottobre, quindi ormai era pressoché finito l'anno solare ed era passata l'ondata maggiore di sbarchi, quella estiva. Ma tant'è, in quell'anno si contarono 105.131 migranti sbarcati sulle coste italiane. Da questi numeri si evince un dato inconfutabile: nel 2024, Giorgia Meloni, ha avuto meno sbarchi di quanti ne ha avuto Renzi nel suo anno con meno migranti irregolari in arrivo, ossia 63mila contro 153mila.

La tabella riassuntiva degli sbarchi nel triennio 2022/2024 del Viminale

" Con questo provvedimento rendiamo più efficaci i controlli sui canali regolari di immigrazione per evitare frodi come quelle emerse grazie al meccanismo di monitoraggio istituito per la prima volta da questo governo, su cui la presidente Meloni ha presentato un esposto al Procuratore nazionale antimafia, e al tempo stesso semplifichiamo le procedure per venire

incontro alle esigenze del mercato del lavoro", ha dichiarato l'onorevole di Fratelli d'Italia, responsabile del dipartimento Immigrazione del partito, mettendo un punto alle polemiche.