Paolo Borsellino, il ricordo di Meloni: "Il suo esempio vive nelle nostre azioni"

Conferenza Stampa di inizio anno di Giorgia Meloni

Ascolta ora 00:00 00:00

Come più volte ribadito dalla stessa premier, Giorgia Meloni ha iniziato a fare politica il giorno dopo la strage di via D’Amelio, nella quale la mafia uccise il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. Allora quindicenne, Meloni decise di entrare in politica nel segno di quel preciso ideale di giustizia E oggi, dopo diversi anni di esperienza politica, e dopo trentatré anni da quel tragico 19 luglio 1992, la presidente del consiglio decide di ricordare con affetto la nascita di Paolo Borsellino.

Il commento toccante è affidato ai social. "Nel giorno della nascita di Paolo Borsellino desidero ricordare un grande uomo, un giudice e un servitore dello Stato che ci ha insegnato che avere paura è umano ma ciò che è importante è affiancare alla paura il coraggio” , esordisce sui social il primo ministro italiano. Meloni concentra il suo ricordo sul coraggio del giudice che, a molti anni di distanza, continua a rappresentare una bussola ideologica da seguire quotidianamente. Il coraggio politico certamente ma soprattutto, forse ancora più ammirevole, quello “di combattere per quello in cui si crede e fare tutto ciò che è possibile per migliorare le cose". Un refrain che Meloni ha più volte ripetuto dai banchi del governo.

Nel giorno della nascita di Paolo Borsellino desidero ricordare un grande uomo, un giudice e un Servitore dello Stato che ci ha insegnato che avere paura è umano ma ciò che è importante è affiancare alla paura il coraggio. Il coraggio di combattere per quello in cui si crede e… pic.twitter.com/mFYT4tZx8G — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 19, 2025

"Fin dall'insediamento del governo - aggiunge - abbiamo messo tra le nostre priorità la battaglia contro le mafie e, nel nome di Paolo Borsellino, di Giovanni Falcone e di tutti coloro che sono caduti per mano della criminalità organizzata, continueremo su questa strada per portare legalità e sicurezza, libertà e giustizia" . E gli esempi che confermano queste parole non mancano. Dall’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro alla riqualifica del quartiere di Caivano, passando per il continuo impegno dell’esecutivo contro la corruzione e la criminalità organizzata. "Buon compleanno Paolo, il tuo esempio vive nelle nostre azioni", conclude Meloni.

Non è sicuramente la prima volta che Meloni cita Borsellino e Falcone. Solo pochi mesi fa, in occasione delle iniziative per ricordare la strage di Via d’Amelio, la presidente del Consiglio aveva descritto quella data come “una ferita ancora aperta per chi crede in un’Italia giusta”.