"Mia lettera contro persecuzione papà". Così Marina Berlusconi difende la memoria del Cav

Mentre da sinistra, in mancanza di altri appigli e argomenti si tenta di creare distorsioni e disagi nella maggioranza, la coalizione di centrodestra continua a restare coesa e ad affrontare "come un sol uomo" gli attacchi che arrivano dalle opposizioni. L'ultimo tentativo è quello di creare acredini tra Giorgia Meloni e Marina Berlusconi, che dalla scomparsa del padre ha preso le redini, garantendo, assieme al resto della famiglia, che Forza Italia avrebbe continuato il suo cammino nella coalizione così come è sempre stato fin dal 1994.

Il pretesto per tentare di gettare discredito nel rapporto tra le due donne attualmente più potenti del centrodestra è stata la lettera scritta dalla maggiore dei figli di Berlusconi tramite il Giornale e la conseguente replica del presidente del Consiglio, che è stata usata dall'opposizione come grimaldello per ipotizzare un raffreddamento tra le due. È stata la stessa primogenita del Cavaliere a spegnere qual si voglia polemica in merito. " Alcuni media hanno voluto vedere dietro questa lettera intenzioni che non ho mai avuto, così come mi hanno incomprensibilmente attribuito reazioni che non ho mai provato di fronte a commenti del presidente Giorgia Meloni, per la quale nutro il massimo rispetto e la massima stima. Così stanno le cose ", ha dichiarato il presidente Fininvest. " Tutto il resto ", ha concluso Marina Berlusconi, " sono strumentalizzazioni fuori dalla realtà ".