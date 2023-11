"La sinistra vuole espellerlo". E la Meloni pubblica sui social il video di Rama

"La sinistra italiana sta cercando di espellere il primo Ministro d'Albania, Edi Rama, dal partito socialista europeo per l'accordo con l'Italia sui migranti. Sentite la sua efficace risposta". Lo scrive il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rilanciando sui suoi social il video di un'intervista in cui Rama rivendica la bontà dell'accordo tra Italia e Albania per la gestione dei migranti.

"Forse non è di sinistra essere d'aiuto all'Italia in questo modo, accogliendo qualche migliaio di immigrati, ma non è neanche di destra in Albania, perché la destra in Albania dice le stesse cose. Allora non è di sinistra e non è di destra, forse è semplicemente giusto", dice Rama parlando su Retequattro al programma 'Dritto e rovesciò, andato in onda ieri sera. Concetti che il premier albanese ha ribadito anche in un'intervista al Foglio dove definisce il Pd "un partito perso: sono pazzi”. E ancora: "La sinistra italiana – esordisce Rama - è qualcosa di incredibile: dice le stesse cose della destra in Albania e non a caso fanno la politica di quelli che non vincono mai". Rama smentisce che l'accordo sia stato stipulato all'insaputa dell'Ue: "Io e Giorgia abbiamo informato la presidente Ursula von der Leyen se avessimo fatto qualcosa di non accettabile pensa che Bruxelles ci avrebbe lasciato in pace? Secondo lei - chiede il premier albanese al cronista del Foglio -non sarebbero intervenuti per martellarci sulle cose che non andavano bene?".