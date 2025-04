Meloni da Trump. La Casa Bianca: "Con lei relazione speciale, ma la web tax ci danneggia"

Ascolta ora 00:00 00:00

"Very special relationship". Dalla Casa Bianca non hanno dubbi che le relazioni tra il presidente Donald Trump e il premier Giorgia Meloni siano ottime. La conferma arriva da una fonte dell'amministrazione americana che ha rivelato ai media statunitensi i temi che verranno trattati durante l'incontro odierno.

Giorgia Meloni può essere un "ponte" tra Stati Uniti e Unione Europea. "L'Italia è un partner forte per gli Stati Uniti, un mercato importante per noi. Quindi sono sicuro che nelle loro discussioni di oggi, il Presidente Trump non si concentrerà solo su come aprire il mercato italiano, ma anche su come aiutarci con il resto dell'Europa", ha spiegato una funzionario della Casa Bianca. Quella di Meloni, ha aggiunto il funzionario, è "una voce che in gran parte concorda con il presidente su molte questioni come l'immigrazione e la necessità di porre fine alla guerra in Ucraina. Quindi penso che lei stia svolgendo sempre più questo ruolo nell'Unione Europea". I due leader, quindi, "lavoreranno insieme per mettere fine alla guerra in Ucraina" e "parleranno anche di come promuovere la cooperazione spaziale e sviluppare le tecnologie critiche", ma anche del ruolo dell'Italia in India, in Medio Oriente e in Europa. Insomma, il tema dei dazi verrà trattato, "ma la visita non è incentrata su questo", ha spiegato l'alto funzionario della Casa Bianca che ha sottolineato: tutto quello che l'Italia può fare per superare la spesa del 2% del Pil "è molto necessario". Sul tema del riarmo "il presidente è sempre ansioso di sentire dai leader europei cosa sono disposti a fare per intensificare gli sforzi nella difesa dell'Europa", ha detto il funzionario.

Trump, poi, in materia di relazioni commerciali, ha le idee molto chiare: vuole dazi equi per favorire l'accesso ai mercati internazionali per i lavoratori e gli imprenditori amercani, ma si aspetta molto anche per quanto riguarda i temi fiscali: "per esempio, - fa notare il funzionario - la tassa italiana sui servizi digitali è considerata una misura che penalizza le aziende americane".