"Mi aprirono la fronte con i bastoni...". Bignami zittisce così la sinistra

C'è un crescente clima di odio politico che si sta diffondendo in tutto l'Occidente, alimentato dalla politica sgrammaticata e poco istituzionale che non considera le conseguenze delle sue azioni. A sinistra perseverano nell'appellare chiunque non la pensi come loro come "fascista" e questo, in menti deboli e indottrinate, ha delle conseguenze. Basti pensare a quanto accaduto a Charlie Kirk ma, al di là di questo caso estremo, ci sono quotidianamente micro-aggressioni che vengono compiute ai danni dei movimenti giovanili della destra italiana, i cui militanti hanno l'unica colpa di non essere di sinistra. E non è una deriva recente, perché lo squadrismo rosso è sempre esistito, con esiti più o meno drammatici. Galeazzo Bignami, nato e cresciuto a Bologna, ha una storia di aggressioni alle spalle, anche in famiglia, che oggi porta come monito per cercare di frenare la spirale d'odio.

" Berlusconi mi sgridava sempre perché tengo i capelli sulla fronte. Ma sapete perché li tengo così? Perché quando feci un pericolosissimo banchetto per una raccolta firme mi riempirono di botte con un bastone, mi aprirono la fronte e io ho ancora le cicatrici. Pericolosissimi banchetti per il comitato di base della costituente all'Università di Bologna, il 14 febbraio 1998. Nessuno è mai stato punito: la polizia li ha individuati, identificati, ma la magistratura, non so perché, non hai mai ritenuto... ", ha ricordato il capogruppo dei deputati di Fratelli d'Italia. " La violenza non suona il campanello: prima raccontavo la vicenda di mio padre (gambizzato dai Nuclei armati proletari, ndr) e la pistola che gli sparò fu, gli dissero, la medesima che usarono per uccidere un brigadiere ad Argelato dopo 5 mesi. E da lì nacquero ulteriori episodi che, così dicono gli atti, portarono alle Brigate Rosse ", ha prosguito Bignami.

" Lo dico perché se il presidente del Consiglio dice 'attenti', forse ha più elementi di tutti noi messi assieme e dice 'attenti'. E io le vorrei dare retta ", ha aggiunto il capogruppo. I gruppi e i collettivi di estrema sinistra si stanno riorganizzando nelle scuole e nei centri sociali con una nuova verve, ancora più impetuosa. Da quelle parti arrivano discorsi d'odio e minacce, come quella inviata genericamente alla destra italiana dopo la morte di Kirk.

Le ideologie che hanno armato gli studenti durante gli, sembra che stiano continuando a camminare sulle gambe degli studenti di oggi. Che non sono arrivati alle armi, non ancora. Ma non è escluso che qualcuno possa prendere troppo sul serio la propaganda e il proselitismo.