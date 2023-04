Paolo Berlusconi in visita al San Raffaele: "Siamo più sollevati, c'è un miglioramento"

Secondo giorno di degenza per Silvio Berlusconi all'ospedale San Raffaele di Milano, dove si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva per un'infezione polmonare in conseguenza di una leucemia mielomonocitica cronica, una forma non particolarmente grave di questa famiglia di malattie del sangue. A confermare le voci che da stamattina si rincorrevano è stato il primo bollettino ufficiale diramato dall'ospedale e firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. Quest'oggi sono stati numerosi gli amici e i parenti che si sono recati presso la struttura sanitaria per portare il proprio saluto all'ex premier.

Tra i primi ad arrivare questa mattina, così come ieri, sua figlia Marina e Paolo Berlusconi. " Sta riposando. Siamo più sollevati, c'è un miglioramento. Siamo fiduciosi ", ha dichiarato il fratello uscendo nel pomeriggio dalla struttura sanitaria. Nel pomeriggio è arrivato al San Raffaele anche Fedele Confalonieri, amico di una vita dell'ex premier, che rispondendo ai giornalisti ha dichiarato: " Ci sono i medici, stava dormendo. C'è preoccupazione però siamo più ottimisti dai. L'ho visto molto meglio di ieri "

È tornato in ospedale anche il figlio Luigi con la moglie Federica Fumagalli ed è arrivato nel pomeriggio anche Piersilvio Berlusconi. L'ad di Mediaset, accennando un sorriso, ha dichiarato in uscita dall'ospedale: " È un leone ". La famiglia in questo momento è molto vicina al Cavaliere, accanto al quale resta costantemente Marta Fascina. Trovandosi nel reparto di terapia intensiva, le visite all'ex premier devono essere centellinate e solo i parenti e poche altre persone possono avere accesso all'area. Insieme a Fedele Confalonieri, nel pomeriggio ma con auto diverse, è arrivato presso l'ospedale alle porte di Milano anche Marcello Dell'Utri, un altro degli amici più stretti dell'ex premier, che è rimasto all'interno dela struttura alcuni minuti prima di andare via senza rilasciare dichiarazioni.

Per la giornata di oggi non sono previste altre visite e non sono nemmeno in programma ulteriori bollettini medici da parte dei professori che lo hanno in cura. I prossimi aggiornamenti potrebbero arrivare direttamente domani ma le parole di chi ha potuto vederlo rincuorano i tanti che in queste ore sono in apprensione per il Cavaliere.