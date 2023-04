Migranti, reddito e Pnrr: dalla Schlein soltanto slogan (contro il governo)

Per la prima volta da quando è diventata segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein indice una conferenza stampa per esporre l'alternativa politica da costruire e "organizzare, nelle istituzioni e fuori dalle istituzioni, il lavoro di opposizione al governo delle destre" . L'impegno originario dell'ex parlamentare europea avrebbe dovuto essere quello di sciogliere alcuni nodi interni in cui lei stessa si è attorcigliata nell'ultimo mese e mezzo con (numerose) contraddizioni: dal termovalorizzatore di Roma ai diritti civili, passando per le armi all'Ucraina.

L'ossessione del fascimo della Schlein

Anzi, il suo primo pensiero è stato quello di annunciare lo svolgimento della sua prima segreteria a Riano, come omaggio alla memoria di Giacomo Matteotti. Non solo, ma l'antifascimo militante - ancora più in auge a pochissimi giorni dalla Festa della Liberazione - fa sì che la Schlein dichiari inoltre: " Abbiamo avviato l'iter di approvazione di un ddl sulla memoria di Matteotti che vede la prima firma di Liliana Segre e di cui sarà relatore il nostro relatore Verducci ". Il prossimo 25 aprile la deputata sarà poi presente a Milano, dove evidentemente andrà in scena una sorta di 'replica' della manifestazione in cui partecipò - insieme a Giuseppe Conte - a Firenze, quando a inizio marzo era stato organizzato un corteo antifascista che ben poco aveva a che fare con il calendario della Liberazione.

Le solite parole vuote

Reduce dalla cena (radical)chic organizzata da Claudio Baglioni - in compagnia dell'ex ministro Dario Franceschini e di una folta schiera di artisti di sinistra - la leader dem ha evitato accuratamente di presentare tematiche divisive tra le opposizioni, sfruttando invece lo scenario del Nazareno per attaccare il governo sui cavalli di battaglia del Partito democratico: il Pnrr, la sanità pubblica, il reddito di cittadinanza, la protezione umanitaria. Sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la segretaria del Partito Democratico denuncia "ritardi preoccupanti". " Il Pnrr è una sfida che riguarda il Paese e non possiamo rischiare, con i ritardi che si stanno accumulando, di non ricevere le risorse fondamentali per il rilancio del nostro Paese ". Ed è per questo che " vigileremo soprattutto su quella parte che destina il 40% di questi investimenti al sud e sulle cose che riguardano l'occupazione femminile e la riduzione dei divari di genere e generazionali ". Non mancano slogan anche sul reddito di cittadinanza e la fantomatica guerra ai poveri del governo, perché " non si può fare a meno di uno strumento di sostegno " e quello che si profila è uno " spezzatino del Redito di cittadinanza ".

Il refrain sull'immigrazione

Il capitolo sui migranti e l'abolizione della protezione umanitaria è poi un grande classico della Schlein. " Continueremo a batterci contro l'abolizione della protezione speciale – assicura Schlein -. Spero che Meloni si sia accorta di aver detto una bugia. Perché la protezione esiste in diciotto Paesi e l'Italia non è l'unico. Continueremo a spingere sull'accoglienza diffusa. Anche in sede europea la destra pone le domande in modo sbagliato e contraddittorio. Mentre si discutono pacchetti al Parlamento europeo, pare che i gruppi dei conservatori e quelli di Salvini stiano mettendo in discussione quei pur timidissimi sostegni all'Italia ".

La furbata sul termovalorizzatore