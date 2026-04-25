Milano, i pro Pal bloccano il corteo. Frase choc contro Fiano: "Siete solo saponette mancate". La Brigata ebraica: "Cacciati dalla polizia"

È un 25 Aprile di divisioni per la sinistra milanese, in piazza per manifestare, più che per ricordare la Liberazione d’Italia. Da una parte ci sono l’Anpi, il Pd e la sinistra istituzionale, che da sempre hanno messo la bandiera sul corteo e che per anni hanno costruito la narrazione di un corteo partigiano e antifascista per ricordare quanto accaduto nel 1945. Poi man mano hanno aperto le fila a rimostranze contemporanee, tra le quali quelle per la Palestina e per l’Ucraina, ma se da parte di questi ultimi non ci sono mai state rivendicazioni, i gruppi pro Pal hanno iniziato ad avanzare pretese, come quella di mettere in testa al corteo i palestinesi, pretendendo di contro l’esclusione della Brigata ebraica. Da questo scontro è nata la divisione di quest’anno, che vede il corteo dividersi e scontrarsi, con accuse da parte dell’ala antagonista nei confronti della sinistra istituzionale, come è già accaduto negli scorsi anni.

Alla partenza, la testa del corteo è occupata dalla Cgil e dalle sigle sindacali, dietro le quali si sono posizionati i furgoni del Pd e solo dietro i camion degli spezzoni sociali e della Palestina.

Non mancano gli slogan pro Hannoun e i cartelli contro Meloni. Tensioni con la Brigata ebrea, contestata dai pro Pal. - "Uno ci ha detto, siete solo saponette mancate", ha raccontato l'esponente del Pd Emanuele Fiano.

25 aprile, Marattin (PLD): "Il fascismo si è fatto vivo, con la bandiera rossa inveisce contro ebrei" “È come la favola di ‘al lupo, al lupo’. Per decenni ci siamo illusi di vedere il fascismo ovunque, anche quando si trattava semplicemente di opinioni diverse. Ora invece il fascismo sì è fatto vivo, solo che ha la bandiera rossa. Ma fa sempre la stessa cosa: inveisce contro gli ebrei e aggredisce fisicamente chi non la pensa come loro”. Così il deputato Luigi Marattin, Segretario del Partito Liberaldemocratico, in relazione agli episodi di Milano, dove i dirigenti del Pld sfilavano insieme alla Brigata Ebraica, cacciata dal corteo a causa dell'ostilità dei manifestanti pro Pal.

Accerchiata la Brigata Ebraica, scortata fuori dal corteo I pro pal hanno accerchiato la Brigata ebraica impedendole di proseguire. La Brigata è stata scortata fuori dal corteo tra i fischi

Spuntano le bandiere di Hamas e Hezbollah In mezzo al corteo del 25 aprile, tra le bandiere titine, della Palestina, della Repubblica islamica dell’Iran e delle varie sigle, ha sventolato anche quella di Hamas e di Hezbollah

Incappucciati con bandane nere sul volto e bottiglie di birra nelle tasche Il corteo non è ancora partito ma si vedono già incappucciati e travisati con bandane nere sul volto e bottiglie di birra vuote nelle tasche dei jeans

Pro-Pal bloccano il corteo del 25 aprile a Milano Mentre la testa del corteo del 25 aprile a Milano è quasi arrivata in piazza Duomo, risulta bloccato dalle proteste dei pro-Palestina tutto il resto del corteo milanese, compreso lo spezzone della Brigata ebraica, che ha percorso pochi metri e poi si è fermato. I militanti pro Palestina continuano a gridare "fuori dal corteo" e "vergogna" e bloccano il passaggio all'incrocio con via Senato e corso di porta Venezia. Lo spezzone del corteo con la Brigata ebraica, oltre ai rappresentanti delle comunità iraniana e ucraina, è ora bloccato all'incrocio fra corso Venezia e via Senato, protetto da un cordone di forze sull'ordine mentre manifestanti intorno scandiscono 'fuori, fuorì. Per ragioni di ordine pubblico e per sbloccare l'impasse, le forze dell'ordine hanno chiesto loro di uscire dal corteo, cosa che al momento non pare intendono fare. La contestazione non sarebbe partita da gruppi di centri sociali organizzati.

Frase choc contro Fiano: "Siete solo saponette mancate" "Uno ci ha detto, siete solo saponette mancate". Lo ha riferito l'esponente del Pd Emanuele Fiano al corteo del 25 aprile a Milano parlando delle contestazioni ricevute alla Brigata ebraica dai manifestanti pro Palestina. Molti i fischi arrivati dai manifestanti allo spezzone dove si trova anche Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre, protetto da un ampio schieramento di forze dell'ordine

Striscioni ProPal in coda al corteo di Milano: "Meloni sei tu la terrorista" In coda al corteo del 25 aprile, partito da via Palestro, sfila lo spezzone dei centri sociali, dei collettivi studenteschi e dei gruppi pro Palestina, accompagnato da carri con musica. Presenti, tra gli altri, i centri sociali Leoncavallo e Lambretta, l'associazione Arci, il collettivo Cantiere, una delegazione del gruppo Dax Resiste e la lista universitaria UniSì della Statale. Sul carro del Leoncavallo campeggia lo striscione "Giù le mani dalle città, resistiamo a fascismi, repressione e speculazioni". Poco più avanti bandiere palestinesi e della milizia curda aprono il tratto pro Palestina, dietro agli striscioni "Fermiamo il genocidio, la solidarietà non si arresta", "Meloni sionista, sei tu la terrorista" e "Libertà per i prigionieri politici". Più avanti nel corteo è presente anche il Comitato per la Pace, che successivamente si staccherà dal percorso principale per dirigersi verso piazza San Fedele.

Striscioni ProPal in coda al corteo di Milano, 'Meloni sei tu la terrorista' In coda al corteo del 25 aprile, partito da via Palestro, sfila lo spezzone dei centri sociali, dei collettivi studenteschi e dei gruppi pro Palestina, accompagnato da carri con musica. Presenti, tra gli altri, i centri sociali Leoncavallo e Lambretta, l'associazione Arci, il collettivo Cantiere, una delegazione del gruppo Dax Resiste e la lista universitaria UniSì della Statale. Sul carro del Leoncavallo campeggia lo striscione "Giù le mani dalle città, resistiamo a fascismi, repressione e speculazioni". Poco più avanti bandiere palestinesi e della milizia curda aprono il tratto pro Palestina, dietro agli striscioni "Fermiamo il genocidio, la solidarietà non si arresta", "Meloni sionista, sei tu la terrorista" e "Libertà per i prigionieri politici". Più avanti nel corteo è presente anche il Comitato per la Pace, che successivamente si staccherà dal percorso principale per dirigersi verso piazza San Fedele.

Contestazione Carc a manifestazione Milano: "Fuori i sionisti dal corteo" Un gruppo di militanti del Carc si è messo alla testa del corteo di Milano per il 25 aprile, prima della partenza, per contestare la presenza della Brigata ebraica: “Fuori i sionisti dal corteo”, gridano, intonando “Bella ciao” e invocando una “nuova Resistenza”. “Non vogliamo né nazisti né fascisti né sionisti in corteo. Oggi e sempre Resistenza”, urlano all’altezza di via Boschetti, dove dovrebbe partire la Brigata ebraica: in via Palestro sono intervenute le forze dell’ordine in tenuta antisommossa, per liberare dai militanti del Carc via Palestro e consentire l’avvio del corteo.

In prima fila i cartelli pro Hannoun In prima fila nello spezzone pro Pal i cartelli che inneggiano ad Hannoun e agli altri palestinesi che si trovano in carcere nel nostro Paese. Tra i tanti slogan anche quelli femministi: “Il maschio etero è machista e fascista”

Teheran, pronti a rispondere se Usa continueranno blocco marittimo L'esercito iraniano ha dichiarato che reagirà se gli Stati Uniti manterranno il blocco dei porti iraniani, definendolo "banditismo" e "pirateria". Il comandante centrale Khatam Al-Anbiya ha affermato che se "l'esercito statunitense invasore continuerà con il blocco, il banditismo e la pirateria nella regione, dovrà essere certo che dovrà affrontare la risposta delle potenti forze armate iraniane", ha riferito l'agenzia statale Irib. "Siamo pronti e determinati, e monitoriamo costantemente il comportamento e i movimenti dei nemici", ha aggiunto.

A Milano Forza Italia Giovani in corteo, antifascismo valore di tutti "L'antifascismo è un valore che appartiene a tutti, se oggi siamo qui a fare politica e perché siamo liberi, per cui dobbiamo festeggiare il 25 Aprile. Lo sbaglio è stato non esserci negli anni passati, l'antifascismo è di tutti e noi siamo qua fieramente". Lo dice a LaPresse Vincenzo Piazza, segretario di Forza Italia giovani Milano, a margine del corteo del 25 Aprile a cui la giovanile azzurra partecipa. Sulle parole fondatore di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, che aveva detto di non celebrare la Liberazione ma San Marco, Piazza ha detto: "Io sono molto contento da quando Vannacci è uscito dalla coalizione. Io come tutti i ragazzi di Forza Italia, giovani sono molto distante da quelle idee che consideriamo antidemocratiche e irrispettose".

I manifestanti litigano per la postazione Litigi tra i manifestanti nei pressi della testa del corteo, dove il FC-FGC pare abbiano occupato una postazione non loro alle spalle di Azione

Il volantino che invita al boicottaggio della piazza ufficiale “La Resistenza continua - La Liberazione dell’Italia non è finita”. Si legge così in un volantino che lo spezzone antagonista sta distribuendo per invitare le persone a boicottare la piazza ufficiale per partecipare a quella alternativa.