Milanosport: assunzioni, app e corsi. Per le piscine estate da bollino rosso

Un'app per prenotare le corsie del nuoto libero o acquistare i corsi per il prossimo anno, così sarà rinnovato anche il sito web. Bene anche i dati delle interazioni social 8.835 follower su Instagram e 14.014 su Facebook, strumenti di marketing che permettono di attirare sempre più utenti e quindi vendere più corsi, abbonamenti e ingressi, nelle intenzioni del dg di MilanoSport Lorenzo Lamperti. Ma le cose nel mondo reale non vanno sempre altrettanto bene: se infatti viene rivendicato con orgoglio il rinforzo del personale - 49 dipendenti totali con un trend in crescita: si è passati da 128 nel 2022 a 149 nel 2025. Così sono stati «assoldati» 510 collaboratori sportivi tra istruttori e assistenti bagnanti - e il numero degli utenti - i clienti censiti sono saliti da 108mila del 2024 a 127.672 del 2025 per arrivare a 131.801 nel 2026 per il corrispettivo di 1,6 milioni di ingressi nel 2024 a 1.540.721 del 2025 (a fronte della chiusura di tre centri). L'effetto Sinner ha fatto lievitare gli appassionati di tennis, passati da 28.939 del 2024 a 33.996 del 2025.

Ma la situazione non è altrettanto rosea per gli impianti sportivi: nel 2025, infatti, hanno chiuso la piscina Procida per manutenzione (fine luglio 2025) , il Centro Sportivo Cambini Fossati, riaperto nel 2023 dopo quasi 30 anni, nuovamente chiusa da giugno a causa di criticità strutturali al tetto. Così, sempre la scorsa primavera, ha chiuso il Centro Sportivo Muggiano.

Ecco quindi che al netto delle piscine coperte con piccolo solarium annesso, anche quest'anno i milanesi per i mesi bollenti avranno a disposizione solo tre centri balneari pubblici, Romano, Sant'Abbondio e Cardellino. Gli altri 5 sono ancora chiusi per ristrutturazione (Argelati, Lido, Saini, Suzzani e Scarioni). a questi si devono aggiungere una decina di piscine coperte che saranno attive a «mezzo servizio» ovvero aperte a rotazione tra luglio e agosto, costringendo in alcuni casi i cittadini ad attraversare la città per poter fare due bracciate. Saranno aperte le vasche di Arioli Venegoni, Bacone, Cozzi (in attesa del progetto di riqualificazione dell'operatore privato) , Carella Cantù, Mincio, Parri Mengoni, Suzzani, Solari, Iseo, Murat. A queste si aggiungerà a breve anche l'impianto di via Fatebenesorelle, prima piscina pubblica del Municipio 1 di nuova realizzazione.

Bisognerà aspettare ancora un anno circa per poter tornare al Lido, il centro sportivo di piazzale Lotto, che aprirà con un nuovo look all'inizio del 2027.

Prevista anche una palestra di 6 livelli per 13mila metri quadrati con aree wellness, cardiofitness, spogliatoi e sale corsi. Fine lavori 2027 anche per il nuovo centro natatorio Cardellino al Lorenteggio che diventerà lo «Stadio del nuoto», per il centro sportivo Muggiano e per la Giovanni da Procida.