La denuncia dell'ex Pd Concia: "Ecco cosa mi ha fatto Report"

Il programma Report è tornato al centro delle polemiche a causa dell'ultima puntata mandata in onda domenica. Oltre all'annuncio della querela fatto da Marina Berlusconi, che ha ricevuto la solidarietà della maggioranza per gli attacchi rivolti, ancora una volta, a suo padre, e di Matteo Renzi, c'è un altro caso scottante che riguarda la trasmissione di Sigfrido Ranucci. A sollevarlo è Anna Paola Concia, ex parlamentare del Partito democratico, oggi lontana dalla politica attiva ma non dal mondo politico. Vive per lo più in Germania ma continua a interessarsi anche delle dinamiche italiane e, soprattutto, continuano a coinvolgerla. In che modo è stata danneggiata dalla puntata di Report?

Domenica, nel programma di Ranucci si è tornato a parlare di lobby israeliane, di collegamenti tra gruppi americani e gruppi di influenza e pressione negli Usa e in Italia. Anna Paola Concia entra in questo discorso per aver aderito, come lei stessa spiega, al gruppo "Sinistra per Israele", non citato durante la trasmissione ma, a causa degli estremisti ed esaltati, messo nel mirino subito dopo. È lo stesso ex deputato a spiegare l'aggressione, seppur virtuale, di cui è stata vittima: " Sulla mia bacheca di fb è arrivato un messaggio minaccioso, una lista di proscrizione di persone che hanno aderito a Sinistra per Israele, tra cui io, Pina Picierno, Piero Fassino tanti altri dopo la puntata di Report ". Quindi, conclude l'ex esponente dem: " Un delirio su una fantomatica lobby israeliana. Dobbiamo denunciare ".

Ciò a cui fa riferimento Concia è probabilmente un post dal titolo "I tentacoli delle lobby israeliane sul parlamento europeo", che circola effettivamente da ieri e che ha avuto parecchia risonanza sui social. Nel comunicato si legge testualmente: " Nella puntata andata in onda ieri sera, Report ha svelato il fiume di milioni spesi dalle loby israeliane per ammorbidire il parlamento europeo ". E poi, in fondo, si legge ancora: " Tra i parlamentari più attivi nei rapporti con queste lobby, nel corso dell'inchiesta sono stati citati Pina Picierno e Piero Fassino, entrambi firmatari del manifesto 'Dal 7 ottobre alla Pace', pubblicato da Sinistra per Israele ". E, quindi, è stato stilato un lunghissimo elenco, che Concia definisce lista di proscrizione, che sta circolando anche negli ambienti dell'estrema sinistra. Tra i nomi citati ci sono Giuliano Amato, Gianni Cuperlo, Giorgio Gori, Claudio Martelli, Dario Nardella, Roberta Pinotti, Nicola Zingaretti, Ivan Scalfarotto.

Una lista, la lista de la honte, l'onta, la vergogna. Qui ogni firmatario dichiara e sottoscrive la bassezza del suo livello d'umanità

Sono decine i nomi che sono stati inseriti in questa lista. Qualcuno che commenta scrive: "".