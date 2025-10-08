Il ministro Crosetto operato d'urgenza a Roma: ecco come sta

Intervento chirurgico per il ministro della Difesa Guido Crosetto, che questa mattina è stato operato presso l'ospedale Fatebenefratelli di Roma. La notizia è stata diffusa dal Dicastero della Difesa.

Stando a quanto si apprende, il ministro ha dovuto operarsi per rimuovere tre polipi al colon. L'intervento è riuscito, concludendosi con esito positivo, e Crosetto si trova in buone condizioni di salute. Vanno ora attesi i risultati dell'esame istologico richiesto dai medici sui tessuti prelevati. Ciò è infatti indispensabile per stabilire la natura dei polipi rimossi.

A quanto pare i medici hanno ritenuto necessario asportare chirurgicamente i tre polipi, indicati come neoplasie. Ad ogni modo, l'intervento si è svolto senza complicazioni, ed è stato svolto mediante tecniche tradizionali. Adesso il ministro si trova ricoverato per essere assistito nelle usuali ore di degenza. Tutto fa pensare che l'operazione, per quanto avvenuta in urgenza, fosse stata programmata.

Ancora presto per sapere quando il ministro Crosetto verrà dimesso.

Non sono state date indicazioni neppure sui tempi di recupero. In assenza di complicazioni è però molto probabile che la degenza si concluderà in breve tempo. Al momento non ci sono stateda parte del ministro.