Libro pro immigrati e contro Salvini: scatta l'ora della propaganda a scuola

Ascolta ora 00:00 00:00

''Basta con la becera propaganda nei libri di scuola". Il deputato Rossano Sasso, capogruppo della Lega in commissione Cultura, annuncia che presenterà un'interrogazione parlamentare per far luce sul caso del Liceo 'Fanti' di Carpi che ha adottato un libro di testo in cui si descrive Matteo Salvini come il Ministro dalle 'peggiori politiche'.

"Chi stabilisce questo? ", si chiede Sasso, convinto che ormai si sia superato il limite: ''Sono sempre più numerosi - dice - i casi di docenti e dirigenti scolastici che consentono, se non proprio promuovono, libri di testo sfacciatamente di parte e pregni di propaganda politica. Per noi tutto questo è intollerabile: ci opporremo in ogni modo contro questa manipolazione dei nostri studenti''. Sasso invita, quindi, sul suo profilo X, a segnalargli "eventuali storture e tentativi di strumentalizzazione contenuti nei testi scolastic i" e aggiunge: "Se qualche docente che ha la tessera del pd in tasca intende fare propaganda ideologica in modo subdolo e vergognoso, in quel liceo e in qualsiasi altra scuola italiana, si sbaglia di grosso".

Nel libro segnalato al deputato Sasso dal consigliere comunale della Lega di Carpi Giulio Bonzanini "c'è - rivela il deputato del Carroccio - la beatificazione delle politiche immigrazioniste e l'esaltazione di Mimmo Lucano, discusso sindaco di Riace ed ora eurodeputato di estrema sinistra". Sasso promette che continuerà a "contrastare la strumentalizzazione della sinistra che dura da decenni e che ha causato la deriva progressista nella scuola". Il deputato leghista punta il dito contro quei docenti e quei dirigenti scolastici che "consentono, se non proprio promuovono, libri di testo sfacciatamente di parte e pregni di propaganda politica". In uno di questi testi intitolato 'Step into social studies', in lingua inglese, si trova scritto nero su bianco che: "Nel 2020 il Consiglio dei ministri ha adottato un decreto che ribalta molte delle peggiori politiche imposte dal precedente ministro degli Interni Salvini".

Sasso ritiene "intollerabile" la strumentalizzazione degli studenti "in maniera subdola e vigliacca" poiché priva di contraddittorio e si chiede: "Ma non si vergognano quei docenti che tentano in tal modo di indottrinare gli

"E che nessuno venga a ciarlare di autonomia dell'insegnamento: questa è propaganda contro un esponente politico".

studenti?". Il deputato del Carroccio chiede che il libro venga immediatamente ritirato e avverte: