La moglie di Vannacci: "A casa c'è il matriarcato, comando io"

Ma quale patriarcato, a casa di Roberto Vannacci comandano le donne. La conferma è arrivata direttamente dalla moglie del generale, Camelia Mihailescu, in una intervista ai microfoni di "Un giorno da pecora", in onda su Rai Radio 1. "Chi 'comanda' in casa Vannacci? Beh, in casa c'è matriarcato. Siamo tre donne..." le parole della coniuge dell'europarlamentare della Lega. Il riferimento è ovviamente alle due figlie nate dal loro amore, ma questa non è l'unica rivelazione della chiacchierata con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

"In casa non si parla di politica, anche perché la seguo poco" ha proseguito la moglie di Vannacci, che ha comunque tenuto a precisare di averlo votato alle ultime elezioni europee, in cui il generale ha raccolto centinaia di migliaia di preferenze. Non è mancato un consiglio al marito, al suo fianco da 23 anni: "Essere meno testardo, e più ordinato. È un tipo che lascia le cose in giro per casa, giornali, libri o valigie".

Incalzata dai conduttori, Camelia Mihailescu ha ironizzato sulla vita da uomo solo a Bruxelles - "spero che sia solo..." - sottolineando a proposito della gelosia : "Non ho questo difetto, e nemmeno lui. Ci conosciamo da 20 anni, siamo sposati da 15 e non c'è mai stato un episodio di gelosia tra di noi. Io lo vedo simpatico, attraente e sportivo. Da qui a sex symbol però...". A proposito di vita privata, la romena ha rivelato che il generale-eurodeputato è "molto abile a fare lavori di muratura, dipingere i muri ad esempio" . L'ultima chicca il nomignolo con cui lo chiama in casa: "'Vannaccescu'. Un pò come BranAngelina..." .

Lontana dal clamore mediatico, la moglie del generale Vannacci ha sostenuto il marito sui social ma senza esporsi in prima persona tra giornali e televisioni.

“Condivido le idee di mio marito, lo sostengo. Chi lo accusa di razzismo si sbaglia, evidentemente non lo conosce”

Unica eccezione, recentemente, per, raccontò al Corriere.