Morta Valeria Fedeli. L'ex ministro dell'Istruzione aveva 76 anni

Lutto nel mondo della politica. Valeria Fedeli, ex ministro dell’Istruzione nel governo Gentiloni e figura di rilievo nel sindacato e nella politica italiana, è scomparsa questa mattina all’età di 76 anni. A comunicarlo sono stati i familiari.

"La notizia della morte di Valeria Fedeli colpisce e addolora" le parole del premier Giorgia Meloni: "Ha sempre vissuto con convizione e passione il suo impegno in politica, nel mondo della scuola e del sindacalismo. Alla sua famiglia e a chi le ha voluto bene vanno le mie più sincere condoglianze in questo momento di dolore". Questo l'omaggio del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini: "Ci ha lasciati Valeria Fedeli, donna appassionata che - pur nella diversità delle idee - merita stima e rispetto. A tutti i suoi cari va il mio abbraccio sincero e il nostro cordoglio".



Grande cordoglio nel Pd. "La scomparsa di Valeria Fedeli è un grande dolore e un'enorme perdita per tutta la comunità democratica. Nel corso della sua vita da politica, ministra dell'istruzione, sindacalista e femminista ci ha dato un contributo insostituibile di impegno, di rara profondità e di grande intelligenza" le parole della segretaria dem Elly Schlein: "Si è battuta fino all'ultimo per l'eguaglianza, per la dignità del lavoro e per la piena parità di genere, per i principi costituzionali cui ha sempre ispirato sia la sua militanza politica che il suo significativo lavoro istituzionale. Le dobbiamo essere tutte e tutti grati per il suo impegno appassionato e instancabile, che continuerà a ispirarci e che porteremo avanti. Ci stringiamo ad Achille Passoni e ai suoi familiari, come a tutte e tutti quelli che le hanno voluto bene e che con lei hanno condiviso questo cammino".

"Un male inesorabile e feroce ci ha portato via Valeria Fedeli" ha esordito Piero Fassino: "Per molti anni prestigiosa dirigente nazionale della CGIL e del sindacato tessile europeo, poi Vicepresidente del Senato e Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca. Donna coraggiosa, sempre in prima linea in ogni battaglia per l'affermazione dei diritti dei lavoratori, delle donne, dei giovani, dei cittadini, credeva in una sinistra riformista capace di esprimere una cultura di governo. Ci mancherà e sempre ne ricorderemo con gratitudine la sua lucidità intellettuale, la sua passione civile, la sua generosità. Ad Achille e ai suoi cari la più affettuosa vicinanza in queste ore di inconsolabile dolore". Questo il ricordo di Paolo Gentiloni: "Si è spenta a soli 76 anni Valeria Fedeli, dirigente sindacale, senatrice, valente ministra nel governo che ho presieduto. Una donna coraggiosa, battagliera, capace di dialogo. Un abbraccio ad Achille. Riposi in pace".

Nata a Treviglio nel 1949, Fedeli ha sviluppato gran parte della sua carriera nel mondo sindacale, ricoprendo incarichi di primo piano all’interno della Cgil. Dopo aver fatto parte della direzione nazionale, ha guidato la Filtea-Cgil, la federazione che rappresenta i lavoratori del settore tessile, abbigliamento, cuoio e calzature. Nel 2012 ha assunto la vicepresidenza di Federconsumatori.

Sempre nel 2012 ha avuto l’inizio del suo percorso politico. Candidata per il Partito Democratico alle elezioni politiche del 2013, è stata eletta in Senato, dove ha svolto il ruolo di vicepresidente dell’Assemblea. Tra gennaio e febbraio 2015 ha sostituito temporaneamente Pietro Grasso alla presidenza del Senato, durante il periodo in cui quest’ultimo è stato chiamato a esercitare le funzioni di Presidente della Repubblica a seguito della scomparsa di Giorgio Napolitano.

Nel 2016 Fedeli è entrata nel governo Gentiloni come ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. È tornata in Parlamento nel 2018 con una nuova elezione al Senato, mentre non è stata ricandidata alle politiche del 2022. Parallelamente al suo impegno istituzionale, ha sostenuto a lungo le battaglie per i diritti delle donne.

È stata infatti tra le promotrici del comitato “Se non ora, quando?”, nato per favorire l’uguaglianza di genere e contrastare rappresentazioni considerate svilenti nei confronti delle donne, sia nei media sia nella vita pubblica. Fedeli viveva a Roma insieme al marito Achille Passoni, senatore del Partito democratico ed ex dirigente sindacale della Cgil.