Morto Franco Orsi: l'ex senatore aveva 59 anni

Lutto nella politica ligure. L’ex senatore e vicepresidente della Regione Liguria Franco Orsi è morto all’età di 59 anni. Il decesso è avvenuto improvvisamente nella serata di ieri, nella sua abitazione di Sassello. Come riporta Primocanale, i funerali si terranno venerdì 14 novembre alle 15.00 nella chiesa Stella Maris ad Albisola. Nel corso della sua carriera politica, Orsi ha ricoperto numerosi incarichi: è stato vicepresidente della Regione Liguria dal 2000 al 2005 durante la giunta guidata da Sandro Biasotti e senatore dal 2008 al 2014 nelle fila del Popolo della Libertà. In seguito, ha amministrato il Comune di Albisola Superiore come sindaco per due mandati consecutivi, dal 2009 al 2019.

Negli ultimi anni, Orsi era impegnato in diversi ruoli amministrativi: era amministratore unico di Albisola Servizi, membro del consiglio di amministrazione di Aps srl e gestiva un’azienda agricola nel comune di Sassello. Numerosi i messaggi di cordoglio seguiti alla notizia della sua scomparsa. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha espresso il proprio dolore in una nota ufficiale: “Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Franco Orsi. Da sempre impegnato per la Liguria e il suo territorio, Orsi ha dedicato gran parte della sua vita all'attività politica e amministrativa, animato da passione, competenza e spirito di servizio verso la comunità. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo le più sincere condoglianze e la vicinanza della Regione Liguria in questo momento di dolore”.

Questo il ricordo del sindaco di Imperia Claudio Scajola: "Ho conosciuto Franco Orsi oltre trentacinque anni fa. Fin dagli inizi si era distinto come uno dei giovani politici più promettenti. Un amministratore preparato, sempre attento a tutto ciò che accadeva intorno a lui. Lo indicai per il Senato, dove divenne il più giovane senatore e si fece subito apprezzare da tutti per competenza e serietà.