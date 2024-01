Morto Giulio Santagata, lo storico braccio destro di Prodi

Giulio Santagata, fondatore dell'Ulivo insieme ad Arturo Parisi, è morto oggi all'età di 74 anni a Modena dove risiedeva insieme alla sua famiglia. L'ex ministro per l'attuazione del programma del secondo governo Prodi ed ex deputato per 12 anni (prima della Margherita e poi del Pd) soffriva di problemi circolatori ed era in coma irreversibile già da qualche giorno.

Nato a Zocca, in provincia di Modena, si era laureato in Economia e commercio all'Università di Bologna prima di lavorare come coordinatore dell'area bilancio e programmazione della Regione Emilia-Romagna. Negli anni '80 aveva deciso di dedicarsi alla libera professione , era consigliere di Nomisma, della Fiera di Bologna e di varie strutture economiche. Nel 1996 entra in politica come consigliere economico di Romano Prodi che ha seguito anche a Bruxelles quando è diventato presidente della Commissione europea. Fu sua e di Gianni Pecci l'idea di far percorrere al Professore tutta l'Italia con un vecchio pullman in occasione delle elezioni Politiche del 2006. Suo anche il programma dell'Ulivo, con la 'Fabbrica del programma' e quello dell'Unione di 281 pagine.

Nel 2018 è tra i fondatori della lista Insieme che riuniva il Psi di Riccardo Nencini, i Verdi di Angelo Bonelli e gli ulivisti di Giuliano Pisapia. Santagata è autore di vari libri tra cui “ La fabbrica del programma. Dieci anni di Ulivo verso il partito democratico. Conversazione con Lelio Alfonso”, “ Perdere e ritrovare il territorio. Il caso Emilia Romagna e oltre”, “Bandiera”, “ Il braccio destro. Quindici anni di politica con Romano Prodi”.

Sono numerosi i messaggi di cordoglio provenienti dal mondo del centrosinistra. "La scomparsa di Giulio Santagata è un grande dolore. Piango la perdita di un amico carissimo al quale ero legato da sentimenti di affetto profondo. Per anni Giulio ed io abbiamo condiviso non solo tanta parte della vita privata, ma anche battaglie politiche, successi e sconfitte", afferma Prodi in una nota. E aggiunge: "Mi è impossibile sintetizzare oggi i tanti ricordi di una storia che ci ha visto fianco a fianco. Mi mancherà la sua vivace intelligenza, la schiettezza dei suoi consigli e la sua capacità di trovare il risvolto ironico nelle cose della vita e della politica. Il mio pensiero e il mio abbraccio più grande a Lalla, ai figli Eugenio e Pippi, alla sua famiglia".

Il commissario europeo Paolo Gentiloni su X twitta:"Ricordo Giulio #Santagata, uno dei protagonisti della vicenda dell'Ulivo. Sempre ironico, mai cinico, generoso organizzatore, intellettuale curioso. Giulio ci mancherà". Piango affranto la scomparsa di Giulio Santagata, compagno di tante avventure politiche dai fantastici tempi dell'Ulivo in poi, spirito libero e creativo. Amico vero. Addio Giulio", gli fa eco Enrico Letta sempre sui social.