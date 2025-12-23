Natale a Palazzo Chigi: regali Made in Italy per i ministri

In questo periodo di festività natalizie a scambiarsi i regali è anche la squadra di Governo che sta guidando il nostro Paese; il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un dono per tutti i suoi ministri, scegliendo prodotti rigorosamente Made in Italy per dare il buon esempio e sostenere, ancora una volta, l'importanza del genio e della manodopera della nostra Nazione.

A quanto pare il premier ha fatto trovare i suoi doni sul tavolo del Consiglio dei ministri. Un gesto che sarà stato sicuramente molto apprezzato, e che ha avuto anche lo scopo di rinsaldare legami di fiducia e di rispetto. Ma quali sono stati i regali scelti da Giorgia Meloni? Alcune indiscrezioni sono state riportate da Il Messaggero. A quanto pare, i regali sono stati disposti sul tavolo del Consiglio dei ministri in occasione dell'ultimo CdM.

"Non apritelo! È una sorpresa" , avrebbe detto il premier, ma ovviamente nessuno ha resistito e il pacco è stato aperto.

Si è trattato di doni tutti Made in Italy. Il pacco aveva la firma del marchio Campo Marzio, azienda romana specializzata in penne stilografiche e accessori per la scrittura. All'interno della confezione, uno svuota tasche in porcellana Ginori. Ginori non ha bisogno di presentazioni: è un marchio italiano d'eccellenza nel design e nell'arte della porcellana, conosciuto in tutto il mondo. Lo svuota tasche scelto dalla Meloni raffigurava la Chiesa di San Miniato al Monte a Firenze. Non solo. Un altro dono è stato un diffusore di profumo per la casa.

Il ministro

dell'Agricoltura e il Made in Italyha invece voluto omaggiare i ministri con un barattolo di ottimo miele, tutto italiano.

Il CdM si è concluso con calorosi auguri di buon Natale.