"Era una battuta...". Lo scivolone di Calenda sul premier "semifascista"

Scivolone di Carlo Calenda, che alla fine di una settimana di toni elevatissimi in cui la maggioranza, in particolare Fratelli d'Italia, è stata accusata di squadrismo e di fascismo per il caso Cospito, ci mette del suo prima di fare marcia indietro. Tuttavia, mentre da altre parti hanno tenuto il punto, quasi rivendicando le accuse al partito di maggioranza, Carlo Calenda ha tentato di insabbiare il tutto facendo credere che, dopo tutto, la sua su Giorgia Meloni fosse solo una battuta. Probabilmente si è accorto di aver travalicato il limite e di essere sceso al livello della politica che lui, da tempo, pubblicamente contesta.

Tutto è accaduto durante l'evento elettorale di Milano organizzato dal Terzo Polo a sostegno di Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Regione Lombardia. Parlando del lavoro dell'attuale governo e dell'ipotesi portata avanti da tutta la maggioranza di arrivare a una riforma costituzionale sul semipresidenzialismo o presidenzialismo, anche se questo risulta essere più complicato da raggiungere, il leader di Azione ha dichiarato: " Cara Giorgia Meloni ti proponiamo questo: non toccare la presidenza della Repubblica che è l'unica cosa che funziona in questo Paese. Senza l'unità della Nazione se ne va a farsi benedire. E che io lo debba spiegare a una nazionalista semifascista è deprimente. Via i busti e un po' di nazionalismo ".