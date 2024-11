"Hai una grande responsabilità". La Russa guarda a Lupi per il dopo Sala, ma lui glissa

Ascolta ora 00:00 00:00

"Caro Lupi, tu che sei milanese hai una grande responsabilità, nel partito e a Milano. Ne parleremo con calma". Il presidente del Senato e «colonnello» di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa è intervenuto questa mattina, 10 novembre, a Milano all’iniziativa "Con Centro Popolare, Noi Moderati cresce" promossa dal presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi - primo evento pubblico al fianco di Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Giusy Versace dall’uscita da Italia Viva - e ha lanciato la candidatura di Lupi alle Comunali del 2027. «Beppe Sala non può più fare il sindaco, il terzo mandato non c’è e l’alternativa è la sinistra: qualunque scelta farà, peggiorerà ancora» la situazione avverte La Russa. Che, se non altro, riconosce che Sala «ha tentato di mettere una specie di velo, rappresentato dal suo essere uomo di centro, sopra un’accozzaglia di posizioni politiche spostate a sinistra».

Quindi, «c’è bisogno di riflettere bene insieme su cosa fare in vista del voto e lo farò anche e soprattutto con Maurizio. Dobbiamo scegliere insieme come fronteggiare una Milano che anche alle Europee si è dimostrata difficile per il centrodestra in termini di voti». Nel Comune di Milano Lupi è stato già consigliere dal 1993 al 1997 e assessore allo Sviluppo del Territorio nella giunta del sindaco Gabriele Albertini, dal 1997 al 2001. Già tre anni fa era entrato nel toto nomi del centrodestra per la sfida contro il Sala bis.

Sarà la volta buona? Il diretto interessato per ora glissa: per le prossime Comunali «il metodo è quello che ha indicato La Russa, le candidature si decidono insieme e lo faremo nei prossimi mesi, presto perchè ci vuole tempo per preparare una proposta di governo credibile anche per la città di Milano. Mi fa piacere ovviamente la stima che Ignazio ha nei miei confronti ma vedremo che cosa accadrà».