"Nessun intercettato dal ministero della Giustizia". Nordio fa chiarezza su Paragon

Il governo Meloni fornisce ulteriori spiegazioni sul caso Paragon rispetto a quelle ufficiale già date negli scorsi giorni. Lo fa tramite le risposte esibite dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, alle due interrogazioni parlamentari riformulate sulla vicenda, presentate da Partito Democratico e Italia Viva alla Camera dei Deputati, in particolare sul ruolo della polizia penitenziari - l'unica forza, fino a questo momento - che non ha smentito l'uso del software nello spionaggio attraverso lo spyware Graphite. " Nessuna persona è stata mai intercettata da strutture finanziate dal ministero della giustizia nel 2024. Nessuna persona è stata mai intercettata dalla polizia penitenziaria ", ha scandito il Guardasigilli nell'Aula di Montecitorio durante l'ultimo question time.

Nordio ne dà notizia replicando a un quesito relativo alle tecnologie in uso alla polizia penitenziaria e a un altro sulle risorse finanziarie destinate al funzionamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Gruppo operativo mobile e del Nucleo investigativo centrale, con un riferimento alle attività di intercettazione svolte da strutture finanziate dal ministero della Giustizia ai danni di alcune persona del mondo del giornalismo e dell'attivismo, come il direttore di FanPage, Francesco Cancellato, e l'ex leader del movimento no-global italiano Luca Casarini. L'esponente del governo di centrodestra, come richiesto dalla deputata del Pd Debora Serracchiani, ha dapprima snocciolato le cifre stanziate per le strumentazioni, l'equipaggiamento e le tecnologie utilizzate dalla polizia penitenziaria, senza tuttavia specificare se quest'ultima avesse utilizzato o meno lo spyware Graphite. Dopo di che è entrato nel merito della vicenda.

" Le intercettazioni si fanno solo dietro all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Il nostro Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non ha mai stipulato nessun contratto con qualsivoglia società di qualsiasi tipo - ha voluto chiarire Nordio rispondendo al question time all'interrogazione di Davide Faraone di Iv -. Poi se la stampa insinua cose che non sono vere in caso ne risponderà ", ha proseguito.

è sempre delegato ex articolo 370 codice di procedura penale dall'autorità giudiziaria, quindi procure ordinarie e D.D.A

nel rispetto e con le modalità previste dal vigente codice di procedura penale

Lo svolgimento delle attività di intercettazione in generale, e quindi anche quelle condotte sia dal Nucleo investigativo centrale che dal Gruppo operativo mobile, "- ha infine concluso l'ex magistrato della procura di Venezia -".