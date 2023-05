Niente sciopero aereo: l’appello di Salvini e il buonsenso di tutti

Sono ore di grande apprensione per l’Emilia-Romagna, colpita in maniera drammatica dagli eventi calamitosi. In uno scenario così tragico, il buonsenso ha avuto la meglio: lo sciopero aereo nazionale di quattro ore programmato per venerdì 19 maggio è stato rinviato. La conferma è arrivata dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo dopo l’appello del ministro Matteo Salvini: una svolta importante nel nome dell’equilibrio e dello spirito pratico, un risultato significativo dal punto di vista politico all’insegna del dialogo. Le critiche politiche strumentali restano inutili critiche strumentali, alla fine contano i fatti. E il leader leghista ha portato a casa fatti.

"Desidero ringraziare i responsabili nazionali del trasporto aereo di Cgil, Cisl, Uil e Ugl che dopo nostra richiesta e vista la situazione in Emilia Romagna hanno deciso di sospendere e rinviare a giugno lo sciopero del trasporto aereo fissato per domani. Li ringrazio per la sensibilità e la pronta accoglienza di quanto richiesto” , la conferma del titolare delle Infrastrutture e dei Trasporti nel corso del question time al Senato. Salvini nelle ultime ore ha portato avanti il dialogo con i vertici dei principali sindacati per trovare una soluzione alla luce dell’alluvione che ha tagliato l’Italia in due, rendendo di fatto impossibili molti collegamenti ferroviari e stradali.

Salvini ha rimarcato in più di un’occasione di confidare nel buonsenso di tutti e alla fine ha avuto ragione, trovando la piena disponibilità dei sindacati. Nonostante la diversità di vedute su diversi temi, governo e parti sociali hanno deciso di fare prevalere il grande senso di responsabilità, mettendo al primo posto l’Italia. Un bellissimo senso di unità del Paese in una fase dolorosa per tanti italiani.