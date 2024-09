Nome, simbolo e due mandati: la costituente M5s prepara la rivoluzione

Ascolta ora 00:00 00:00

Il M5s guarda al futuro, forse alla rivoluzione. Si è conclusa la prima fase del processo che porterà all'Assemblea costituente, in programma tra fine ottobre e inizio novembre. Gli attivisti pentastellati hanno individuato i dodici temi che "saranno oggetto di discussione e di definizione di più specifiche proposte da porre al centro del confronto deliberativo, i più importanti obiettivi strategici che devono orientare l'azione politica del Movimento e i più rilevanti cambiamenti utili a rendere più efficiente la nostra organizzazione secondo la nostra comunità" . Tra questi troviamo le radici del Movimento, a partire dal nome e dal simbolo, senza dimenticare uno dei dossier più dibattuti negli ultimi anni: la regola dei due mandati.

La votazione si è conclusa domenica 22 settembre alle ore 23.59 e ha registrato un totale di quasi 154 mila preferenze tra iscritti e non iscritti. "Avremmo voluto occuparci di tutti i temi, ma dobbiamo concentrarci su quelli prioritari. Tutti i contributi pervenuti rimangono comunque un patrimonio inestimabile di cui non possiamo non tenere conto e indicano una comunità viva, con un grande senso di partecipazione, che deve essere assecondato e incentivato" , si legge nella nota diramata sul sito M5s.

La priorità assoluta dei pentastellati in base alla votazione è la “Riforma del Sistema sanitario nazionale e tutela della persona”, che ha raccolto 12.278 voti. Poi spazio a “Crescita economia inclusiva e lavoro dignitoso” con 11.254 voti e “Contrasto all’evasione fiscale e etica nell’impresa” con 10.655 voti. Tra i dodici temi selezionati spazio a “Politica di pace ed Europa”, “Centralità della questione giustizia nell’azione politica del Movimento”, “Transizione ecologica e patrimonio naturale per un'ecologia integrale”, “Informazione libera e sovvenzioni alla cultura“,“Riforma della scuola primaria e secondaria“,“Riforme per un maggiore equilibrio territoriale nel Paese“ e “Università e ricerca scientifica“.

Ma, come evidenziato in precedenza, i riflettori sono accesi su quei temi che potrebbero cambiare faccia al M5s in maniera irreversibile. La “Revisione dello Statuto per discutere dei ruoli del Presidente e del Garante, il nome e il simbolo del Movimento e la riorganizzazione dei Gruppi” ha raccolto 7.814 voti, circa quattrocento in meno per la “Revisione del Codice etico per candidature e alleanze”. Dossier che dividono Conte e Grillo.

Emblematica la spaccatura sul limite dei due mandati: il dibattito della costituente valuterà se mantenerlo, prevederne dei casi di deroga o allungarlo, decretando di fatto la fine del M5s delle origini, già “archiviato” con i vari inciuci con la sinistra. Una cosa è certa: l’era grillina non è mai stata così vicina alla fine.