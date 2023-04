"Non c'è l'antifascismo", "È la nostra Costituzione". Scontro tra La Russa e Schlein

Mancano quattro giorni al 25 aprile e la sinistra si è già portata avanti con il lavoro, passando al setaccio ogni singola dichiarazione del centrodestra e pretendendo di fare le analisi del sangue ai rappresentati politici della maggioranza. Ignazio La Russa nell'intervista rilasciata a La Repubblica ha affermato che " l'antifascismo non è nella Costituzione ". Parole che hanno innescato fin da subito l'ira del Partito democratico, che in tempo zero è andato all'attacco verso il presidente del Senato.

Le parole di La Russa

In una nota La Russa ha specificato che il riferimento non era all'antifascismo in generale ma " all'assenza in Costituzione della "parola antifascismo ". Il numero uno di Palazzo Madama ha voluto sottolineare che si è esplicitamente richiamato ai valori della Resistenza, che tra l'altro sono " espressi in positivo " nella prima parte della Carta. " Con tale dovuta e necessaria correzione, ritengo venga meno qualsiasi interpretazione contraria al mio pensiero ", ha aggiunto La Russa.

Per il 25 aprile il presidente del Senato ha modificato gli impegni internazionali già assunti da tempo. In mattinata renderà omaggio all'Altare della Patria al fianco del capo dello Stato; subito dopo partirà alla volta di Praga per partecipare alla riunione dei presidenti dei Parlamenti dei Paesi membri dell'Unione europea. Nel pomeriggio deporrà una corona al monumento di Jan Palach e infine visiterà il campo di concentramento di Theresienstadt.

La replica di Schlein

Non poteva mancare l'intervento di Elly Schlein, che ha replicato alla posizione espressa da La Russa nell'intervista pubblicata questa mattina da La Repubblica. Il segretario del Partito democratico, a margine della segreteria in corso a Riano, non si è dilungato molto sul tema e ha così risposto alla tesi esplicitata dal presidente del Senato: " Ho sentito le parole di La Russa. Ha detto che l'antifascismo non è in Costituzione. Noi rispondiamo che l'antifascismo è la nostra Costituzione ".

Il presidente del Senato La Russa proprio non ce la fa.Cerca la pacificazione e trova il negazionismo.Antifascismo è una parola che non riesce a pronunciare: eppure sta scritta a chiare lettere nella Costituzione.Non servono gli occhiali se non vuoi leggere la storia @repubblica — Alessandra Moretti (@ale_moretti) April 21, 2023