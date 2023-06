"Non escluso lo sciopero generale". Maurizio Landini è sempre più un disco rotto

Maurizio Landini, segretario della Cgil, conosce solo una parola e la usa in ogni occasione, come minaccia per il governo, qualunque esso sia: sciopero. Non esistono proposte costruttive, non esiste dialogo. Anzi, quando il dialogo esiste, perché fortemente voluto da questa maggioranza, si conclude sempre in un modo per Landini: sciopero. Il segretario è rimasto inchiodato a una società novecentesca, non è riuscito a evolversi e continua a usare sempre gli stessi mezzi. Lo sciopero è uno strumento di democrazia e un diritto dei lavoratori, ma Landini dovrebbe anche andare oltre e studiare metodi alternativi. Invece no, il sindacalista è fermo agli anni Settanta e combatte le battaglie di oggi con gli strumenti di ieri. Se sembra essersene finalmente reso conto, anche se non ha intenzione di cambiare.

" Abbiamo bisogno di agire, anche nei luoghi di lavoro, con le imprese, non solo con il governo. Non escludiamo nulla, consapevole che non è che uno sciopero generale risolve tutti i problemi ", ha detto a Mezz'ora in più, probabilmente dopo essersi accorto che lo sciopero fine a se stesso inizia a stancare gli stessi lavoratori. Sono sempre meno quelli che scioperano, anche perché grazie a Landini e ai sindacalisti, ormai, lo sciopero è diventato una questione di sinistra. Convinti che nella classe operaia ci siano solo compagni, i sindacati si rivolgono solamente a quella fetta di lavoratori e li soprenderà sapere che, col tempo, tantissimi operai hanno iniziato a votare anche i partiti del centrodestra. Spiazzante, per loro, ma vero. E non riescono a pacificarsi con questo: " Occorre ricominciare a fare leggi che mettono vincoli sociali al mercato ".