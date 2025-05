Non fate questo errore su Garlasco, il Papa li fa impazzire e Macron: quindi, oggi...

- Il pezzo di Paolo Berizzi su Repubblica è sconcertante. Nessun fatto, solo ipotesi allusive su Sempio e le sorelle Cappa. Ma così è facile fare giornalismo.

- E ditemi per quale motivo dovremmo sapere che una delle pm è stata affiancata da una collega “vista l’avanzata gravidanza” del magistrato. Di nuovo: mah.

- Ieri la diffusione del messaggio di una delle gemelle Cappa con scritto: “Mi sa che abbiamo incastrato Stasi…”. E tutti, ovviamente, a pensare che in sostanza fosse la prova provata dell’innocenza di Alberto e della colpevolezza delle ragazze. Invece, precisano oggi i giornali, a frittata però ormai fatta, il riferimento sarebbe stato alle domande che la ragazza avrebbe posto a Stasi durante una pausa dagli interrogatori e che sarebbero state “suggerite” dai carabinieri proprio per cercare di far tradire Stasi rispetto a quanto messo a verbale. Insomma: lei avrebbe “incastrato” lui ma per fare un favore a chi indagava. Però intanto l’abbiamo già trasformata in un mostro dedita alla pole dance. Mi fa orrore, tutto questo.

- Si può essere innocentisti rispetto a Alberto Stasi, sia chiaro. Ma non per questo dobbiamo travolgere dal giustizialismo Andrea Sempio o le sorelle “K” nella speranza di provare che hanno tutti sbagliato fino ad oggi. Andiamoci cauti.

- Papa Leone chiede di investire "sulla famiglia, fondata sull'unione stabile tra uomo e donna, società piccola ma vera, e anteriore a ogni civile società”. Tra uomo e donna. Scommettiamo che su Repubblica domani tutti muti?

- La verità è che anche Papa Francesco aveva sostenuto la stessa identica cosa non molto tempo fa, era il 2018. Il problema è che Bergoglio apparire sempre così confusionario nella sua comunicazioni (oggi dico A, domani B) e finiva che i giornali, soprattutto in Italia, dessero peso solo a quelle frasi giudicate più progressiste e che facevano comodo alla narrazione del Papa buono. Quindi sento i giornali di sinistra già in difficoltà. Tuttavia bisognerà attendere una parola chiara, di Leone XIV sulla "fiducia supplicans" e sulle benedizioni alle coppie omosessuali. Solo dopo capiremo.

- Ora come ora, Leone sta mandando un po' tutti nel panico. Chi spera che sia un po' più conservatore e chi sogna una fotocopia perfetta di Francesco. Non sarà nessuno dei due, penso. Ma comunque certificarlo ora sarebbe contropruducente.

- Il Corsera oggi scrive che l’appartamento di Prevost da Cardinale al San’Uffizio “non è certamente piccolo” essendo di 150 metri quadri. Ma ci sono mai stati, in 150 metri quadri? Se va bene ci scappa un quadrilocale. Vi sembra “grande”?

- Anche perché, al netto del pauperismo di Francesco, osannato dai media, all’ex pontefice venne riservato l’intero piano di Casa Santa Marta. Insomma: non è che Bergoglio se ne stava in una stanzina, ma in un luogo consono a tutto il seguito di un Re e Capo della Chiesa.

- Agli innocentisti dico: nono c’è bisogno di trasformare in mostri Sempio e le sorelle Cappa prima del tempo per affermare la non colpevolezza di Stasi. Altrimenti si diventa comunque colpevolisti, solo verso altri.

- Si capiscono un sacco di cose leggendo i media vaticani. Ad esempio: Vatican News, che ha appoggiato senza se e senza ma la politica ecologista e sinodale di Papa Francesco, oltre alle sue bizzarrie, tra i tanti cardinali che hanno partecipato al Conclave, decide di intervistare Leonardo Ulrich Steiner che invita Leone XIV a seguire la strada della “sinodali e l’ecologia integrale”. Si spera presto in un cambio di passo.

- Questo lo trovo inaccettabile. Ci sono professionisti, oggi avvocati, che verranno sottoposti al test del DNA per il caso Garlasco che, ricordiamolo, in teoria per la giustizia ha già un colpevole. Va bene, i magistrati indaghino. Ma che bisogno c’è di spiattellare le loro foto e le loro storie sui giornali, non essendo al momento neppure indagati né accusati di alcun reato? Perché rovinare loro la vita (il sospetto, purtroppo, non si lava via neppure col tempo) prima ancora che il pm formuli una qualsiasi ipotesi concreta? Ah: uno degli amici di Stasi a cui faranno il test nel giorno del delitto era in Liguria. Però la sua faccia ora è lì che campeggia su siti da milioni di pagine viste al giorno.

- "Non vi può essere una pace duratura senza salari equi, senza protezione sociale e senza rispetto delle libertà sindacali”. Frase bellissima, di Mattarella. Ma che vor dì?

- Macron è in guerra con Giorgia Meloni, questo appare evidente. Difficile dire se essere o meno in quella fotografia con Emmanuel, Merz, Zelensky e soci avrebbe fatto la differenza. Forse la premier fa bene a tirarsi fuori da un muscolarismo europeo che, credo, adesso sembra bellissimo ma probabilmente finirà male. Il punto è che se Meloni spiega che in quel consesso lei non c'è perché non fa parte di quei "volenterosi" pronti a mandare le truppe a Kiev e il presidente francese la "smentisce" pubblicamente sostenendo che in quel caso parlavano di altro vuol dire che l'Eliseo intende volontariamente danneggiare Palazzo Chigi.

- E comunque non credo che l'importante

sia essere in questa o in quell'altra foto. Ancheera andato a Kiev in treno, fotografia stupenda, ma non mi sembra che lo scatto abbia cambiato le sorti dell'Ucraina. Ecco.