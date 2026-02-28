“Non potranno fermare un’intera generazione”. Salvini al fianco dell’Iran

“Tanti giovani iraniani oggi in strada, davanti alle scuole e nelle piazze. Festeggiano, ma soprattutto sfidano apertamente il regime islamico di Teheran, senza paura”. A scriverlo su X è il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini che commenta così le immagini dei festeggiamenti dei giovani di Theran alla notizia dell’attacco israelo-statunitense contro il regime degli Ayatollah.

“Secondo stime provenienti da fonti di intelligence, la brutale repressione della dittatura degli Ayatollah avrebbe causato decine di migliaia di morti negli ultimi mesi, nel disperato tentativo di spegnere la voce di un popolo che chiede di essere libero”, aggiunge il vicepremier. Salvini ne è convinto: “Non potranno fermare un’intera generazione”. Il leader del Carroccio, infine, assicura la sua vicinanza agli oppositori del regime teocratico: “Siamo e saremo sempre al fianco dei giovani, delle donne e di tutti i cittadini iraniani che hanno il coraggio di ribellarsi, di resistere e di lottare per la LIBERTÀ”.

Una presa di posizione netta che trova l’approvazione piena di un follower che scrive: “Sono Iraniana

e confermo. Le gente stanno festeggiando questo attacco perché è l’unica scelta rimasta per liberare Iran da questo regime”. La dissidente iraniana non ha dubbi: “Saremo liberi” e poi sentenzia: “Mullahs è finita”.