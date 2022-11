"Non solo Pd". Il M5S tenta l'inciucio in Lombardia, ma nel Lazio è rottura

Il Movimento 5 Stelle cerca l'inciucio con il Partito democratico in Lombardia, mentre nel Lazio si fa sempre più remota la possibilità di trovare un'intesa per correre insieme. Gli ex alleati stanno provando a ricucire dopo la rottura dei mesi scorsi, ma si approcciano alle prossime elezioni regionali in maniera sfaldata e confusionaria. Non è dunque da escludere che possano presentarsi in una Regione sotto lo stesso cappello e invece come avversari nell'altra Regione.

Il M5S tenta l'inciucio in Lombardia

In giornata si è tenuto un incontro a Roma tra Giuseppe Conte e i referenti lombardi. Fonti del M5S fanno sapere che sulle elezioni regionali in Lombardia le priorità saranno " temi e contenuti ben chiari rispetto alle urgenze dei cittadini lombardi ". Questa viene considerata la base di partenza per valutare un confronto con altre forze politiche e della società civile " disponibili a mantenere alta quest'asticella ". Parole che non chiudono affatto la porta all'ipotesi di un'alleanza condivisa.

A usare toni distensivi verso il Partito democratico è stato anche Dario Violi, coordinatore regionale lombardo del Movimento, che sul tema delle allenze non è stato sferzante: " Come ha detto da tempo Conte, non ci sono preclusioni, dipende da quali sono le risposte da parte delle altre forze politiche, e non c'è solo il Pd ".

In sostanza i 5 Stelle tendono la mano a tutti coloro che vogliono costruire un'alternativa ad Attilio Fontana del centrodestra e a Letizia Moratti del Terzo Polo. Sul nome dell'ex vicepresidente della Regione Lombardia ci sono molte titubanze da parte del Pd che, non a caso, a sua volta strizza l'occhio ai grillini. Il dem Francesco Boccia ha ribadito di credere " fortemente " nell'alleanza con il M5S " perché isolandosi non aiuta nessuno e rischia solo di far vincere la destra ".

Verso la rottura nel Lazio

La situazione è del tutto differente nel Lazio, dove invece la sensazione è che si proceda spediti verso lo strappo. La direzione del Partito democratico del Lazio si è riunita questo pomeriggio per affrontare il tema delle prossime elezioni regionali e ha dato il via libera alla proposta di Alessio D'Amato come candidato presidente della Regione. L'auspicio dell'assessore è che possa essere favorita " una coalizione la più ampia possibile ".