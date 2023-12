"Non sono invidioso di Meloni, ha sempre avuto i numeri". Fini smonta le polemiche

Nel giorno della chiusura di Atreju, Gianfranco Fini è stato ospite della trasmissione su LA7 "In altre parole" per raccontare il suo rapporto con Giorgia Meloni e con Fratelli d'Italia. " Non sono invidioso e né Meloni mi chiama per chiedermi consigli né io la chiamo per darle consigli, i giovani hanno il diritto di ragionare e sbagliare con la testa loro ", ha detto Fini, che ha ricordato anche gli inizi politici dell'attuale premier e fatto un'analisi dell'attuale impostazione del governo.

" Vinse un congresso complesso, non fu nominata e il fatto che una ragazza, con il voto dell'assemblea, prevalesse rispetto a un militante faceva capire che aveva i numeri. Ha dimostrato che aveva carisma, capacità e guida politica ", ha spiegato l'ex numero uno di An, che oggi prova "soddisfazione" per il governo di destra dell'Italia e nessun sentimento di invidia e di rivalsa verso Meloni. Come, dice, non la prova nessuno di quelli che nel 1969 si sono iscritti al Msi a Bologna: " Vedere oggi un governo dichiaratamente di destra dà una legittima soddisfazione, anche perché se la destra di AN a Fiuggi non avesse affermato certe cose e dichiarato che aveva fatto conti con certe cose forse la storia sarebbe stata diversa ". E sulle prospettive, non ha dubbi: " Il governo arriverà tranquillamente al termine della legislatura ".