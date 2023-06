"Il nostro presidente, Silvio per sempre". L'ondata di affetto al funerale del Cav

Un'ondata di affetto ha accolto il feretro di Silvio Berlusconi in Piazza Duomo. Striscioni, bandiere e inni hanno fatto da contorno al funerale in corso a Milano. In molti hanno voluto dare l'ultimo saluto al Cav, che ha perso la vita a 86 anni dopo alcuni giorni di ricovero all'ospedale San Raffaele. All'arrivo della bara sono scattati tanti applausi scroscianti e le bandiere sono state sventolate in aria. Più volte dalla folla si è levato il grido " Un presidente, c'è solo un presidente! ".

Gli striscioni per Berlusconi

La folla ha seguito in silenzio dai due maxischermi allestiti in Piazza Duomo il viaggio da Arcore a Milano del carro funebre su cui viaggiava il feretro di Silvio Berlusconi. All'arrivo in Piazza Fontana, a poche centinaia di metri dalla cattedrale, il silenzio si è sciolto in un composto applauso. Non sono passati inosservati molti striscioni e qualche cartello con il simbolo di Forza Italia, a testimonianza della totale presenza della comunità azzurra che in questi anni ha visto nel Cav la propria guida politica.

Diversi gli striscioni che sono stati esposti prima del funerale da parte di chi è arrivato già in mattinata: " Il nostro presidente, Silvio per sempre "; " A Silvio, sarai sempre con noi presidente "; " Ciao Silvio, grazie di tutto ". Non sono mancate citazioni del passato che hanno caratterizzato la storica discesa in campo di Berlusconi e il suo cammino politico: " L'Italia è il Paese che amo "; " Non ho scelto io la politica, mi è stata imposta dalla storia ".

Il supporto dei tifosi del Milan

Sventolate a gran vista anche le bandiere esposte dai tifosi del Milan, squadra che ha fatto la storia del calcio internazionale con la presidenza di Berlusconi. Dalla Curva Sud hanno dedicato cori e tanti applausi per i gloriosi risultati raggiunti nel tempo. I sostenitori del Milan hanno fatto partire il coro " C'è solo un presidente! ". Ai funerali sono presenti tanti sportivi e tante leggende dell'epoca rossonera, dall'ex allenatore Arrigo Sacchi allo storico capitano Franco Baresi. È arrivata pure una delegazione di giocatori del Monza calcio.