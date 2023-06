"C'è solo un presidente". L'Italia dice addio al Cav| La diretta dei funerali di Stato

Quindici corone di rose bianche sul sagrato del Duomo e uno striscione con scritto " L'Italia è il Paese che amo ", citazione simbolo della discesa in campo del Cavaliere, nel 1994. In piazza Duomo, a Milano, l'Italia intera dà l'ultimo saluto a Silvio Berlusconi. Iniziati alle 15 i funerali di Stato dell'ex presidente del Consiglio, scomparso lunedì mattina all'età di 86 anni, hanno visto la sentita partecipazione, oltre che di migliaia di partecipanti, delle più alte cariche, in primis il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella cattedrale, dove l'arcivescovo Mario Delpini ha celebrato il funerale, sono infatti accorsi numerosi esponenti del mondo politico, italiano e internazionale.

14.55

Il carro funebre con a bordo il feretro è giunto in piazza Duomo, accolto dagli uomini dell'Arma dei Carabinieri davanti alla scalinata della cattedrale.

14.45

Arrivati il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Accolti dall'applauso della folla.

14.20

Un lungo applauso in piazza del Duomo ha salutato la partenza del feretro con la salma del fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che ha appena lasciato Villa San Martino diretto in Duomo a Milano. La piazza ha assistito alla partenza dai maxischermi. Il feretro dovrebbe arrivare tra poche decine di minuti nella cattedrale. È appena arrivato l’ex presidente del consiglio Mario Draghi e sta per partecipare il presidente della repubblica Sergio Mattarella.

14.10

A poche decine di minuti dall’arrivo del feretro stanno arrivando alla spicciolata numerose personalità ed esponenti del mondo politico e imprenditoriale. Tra questi anche la segretaria Pd Elly Schlein, l’ex ministro Claudio Scajola, il critico d’arte Vittorio Sgarbi, il fondatore della Lega Umberto Bossi, il presidente dell’Enel Claudio Scaroni, Steven Zhang, presidente dell’Inter, l’ad nerazzurro Giuseppe Marotta, gli imprenditori Flavio Briatore e Urbano Cairo (guarda il video).