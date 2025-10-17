Nuove minacce dalle frange antagoniste: "Entra che ti salutiamo..."

Una delle strategie maggiormente in uso dalle frange antagoniste è incentrata sull contrastare le manifestazioni di piazza di esponenti che dal loro punto di vista sono nemici, più che avversari. È successo anche oggi a Torino, dove la Lega era impegnata in un presidio ai giardini Madre Teresa di Calcutta in Corso Vercelli, nel quartiere Aurora, per la sicurezza. " Hanno cercato di bloccare il nostro presidio, di non farci passare in mezzo ai giardini, di non farci parlare con i residenti. Hanno inoltre lasciato scritte intimidatorie, insulti e minacce sui muri. Insomma il triste spettacolo di questi delinquenti che purtroppo Torino conosce da tempo e che sono coccolati dalla amministrazione di sinistra che guida il Comune ", ha denunciato Silvia Sardone con Elena Maccanti, deputata e segretario Lega Torino provinciale, Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega in consiglio comunale e Giuseppe Catizone, consigliere comunale Lega.

Fortunatamente non ci sono stati scontri ma le contestazioni all'eurodeputata e a tutti i presenti non sono mancate. " Sardone pescatrice, entra che ti salutiamo ", si legge in una delle scritte lasciate sull'asfalto prima dell'arrivo del vicesegretario della Lega. " Le Sardon, qui, le friggiamo ", si legge in un'altra scritta. Il presidio si è comunque svolto regolarmente e fortunatamente senza incidenti, come è accaduto nella giornata di ieri davanti al Liceo Artistico Primo, sempre di Torino, dove i collettivi e il personale scolastico hanno allontanato dall'esterno della scuola i militanti di Gioventù Nazionale che stavano svolgendo una semplice e pacifica opera di volantinaggio.